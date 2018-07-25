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Делегация экономистов Могилевской области приехала в Костюковичи

26.07.2018 — Новости Общества | Голас Касцюкоушчыны  
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Сотрудники экономических органов государственного управления обсудили важные экономические вопросы, а также приняли участие в спартакиаде.

Делегация экономистов Могилевской области приехала в Костюковичи


Делегация экономистов Могилевской области приехала в Костюковичи


Делегация экономистов Могилевской области приехала в Костюковичи


Делегация экономистов Могилевской области приехала в Костюковичи


Делегация экономистов Могилевской области приехала в Костюковичи


Делегация экономистов Могилевской области приехала в Костюковичи


Делегация экономистов Могилевской области приехала в Костюковичи


Делегация экономистов Могилевской области приехала в Костюковичи


Делегация экономистов Могилевской области приехала в Костюковичи


Делегация экономистов Могилевской области приехала в Костюковичи


Делегация экономистов Могилевской области приехала в Костюковичи


Делегация экономистов Могилевской области приехала в Костюковичи


Делегация экономистов Могилевской области приехала в Костюковичи


Делегация экономистов Могилевской области приехала в Костюковичи


Делегация экономистов Могилевской области приехала в Костюковичи


Делегация экономистов Могилевской области приехала в Костюковичи


Делегация экономистов Могилевской области приехала в Костюковичи

 

Работа делегации продолжится завтра в Костюковичском районе. 

Фоторепортаж Ольги Кривошеевой.

Будет дополнено фото и видео.

 
 
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Сотрудники экономических органов государственного управления обсудили важные экономические вопросы, а также приняли участие в спартакиаде.   Работа делегации...
 
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