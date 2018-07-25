Делегация экономистов Могилевской области приехала в Костюковичи

Сотрудники экономических органов государственного управления обсудили важные экономические вопросы, а также приняли участие в спартакиаде.
Работа делегации продолжится завтра в Костюковичском районе.
Фоторепортаж Ольги Кривошеевой.
Будет дополнено фото и видео.
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Сотрудники экономических органов государственного управления обсудили важные экономические вопросы, а также приняли участие в спартакиаде. Работа делегации...