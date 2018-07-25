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Более 100 детей из Японии оздоровятся в августе в Беларуси

26.07.2018 18:17 — Новости Общества | БелТА  
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Более 100 детей из Японии оздоровятся в августе в Беларуси
Фото из архива

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 100 детей из районов, пострадавших в результате аварии на АЭС "Фукусима-1" и разрушительного цунами в Японии, оздоровятся в августе в Беларуси, сообщили БЕЛТА в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок".

Первая группа уже прибыла в Беларусь, вторая приедет в начале августа. "В соответствии с показаниями и назначением врача им предложены ежедневные медицинские оздоровительные процедуры: кислородный коктейль, хвойно-жемчужные ванны, арома- и аэроионотерапия, массаж", - рассказали в "Зубренке". Кроме того, ребята могут совершать оздоровительные прогулки, участвовать в спортивных соревнованиях.

Для детей из Японии подготовлена насыщенная культурно-досуговая программа: мастер-классы по национальному танцу и изготовлению белорусских сувениров, вечер белорусско-японской дружбы, фестиваль искусств и другие мероприятия. Планируется, что ребята побывают в Минске, Мире, Несвиже, агротуристическом комплексе "Наносы-Новоселье", пообщаются с белорусскими сверстниками.

Группы пробудут в "Зубренке" до 11 августа.

В июне Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал распоряжение, который предусматривает выделение денежных средств для организации в августе этого года отдыха детей из Японии в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок".

Ребята из пострадавших от стихийных бедствий в 2011 году районов Японии приезжают в страну ежегодно, начиная с 2012 года.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 100 детей из районов, пострадавших в результате аварии на АЭС "Фукусима-1" и разрушительного цунами в Японии, оздоровятся в августе в...
 
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