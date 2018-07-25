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Роддом № 5 изнутри. Как выглядят индивидуальные залы в здании, которое для беременных возвели с нуля

26.07.2018 20:29 — Новости Общества | Tut.by  
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Обновленный роддом 5-й городской клинической больницы открылся в конце 2015 года. В 2017 году здесь приняли 5565 родов, а за первое полугодие этого — 2800. Здание «пятерки» несколько лет назад построили с нуля. И, по словам медиков, сегодня при ведении родов они стараются соблюдать рекомендации Всемирной организации здравоохранения. А они гласят, что женщина должна рожать в индивидуальной родовой палате, в удобной обстановке, комфортном для нее положении и в сопровождении доброжелательных акушеров.


Роддом № 5 в Минске.

Кто рожает в 5-ом роддоме?

В Минске — неделя открытых дверей «Родильный дом, доброжелательный к семье». На этот раз будущих родителей принял 5-й роддом столицы. Марина Шкроб, заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи 5-ой городской клинической больницы, в начале своей презентации заметила, что за прошедшие сутки у них в роддоме было 23 родов.

В 5-й роддом попадают будущие мамы, которых наблюдают в десяти женских консультациях Минска: 3-й, 8-й, 17-й, 21-й, 22-й, 25-й, 29-й, 32-й, 36-й и 38-й. Также сюда направляют беременных с сопутствующими гинекологическими и нейрохирургическими заболеваниями, принимают пациенток с миомой больших размеров. Здесь же рожают мамы пятерых и более детей, а также те, у кого было три и более кесаревых сечения.


Так делают кардиотокографию сердцебиения плода.

В приемном отделении роддома есть экстренный родзал. Он нужен, когда женщина «немножко переждала». Также, здесь есть условия для обследования состояния плода и беременной: можно сделать УЗИ, сдать анализы и записать кардиотокографию сердцебиения малыша.

Роддом оснащен центральной станцией слежения за состоянием ребенка женщин, которые приехали рожать. Это значит, что все показания кардиотокографии (КТГ) поступают на общие мониторы в ординаторскую и кабинет заведующего отделением, и медики видят, все ли в норме.

Рожают в индивидуальных родзалах, и каждую беременную на всех этапах ведет одна акушерка

В роддоме с июля этого года переходят на систему, когда женщина на протяжении всего периода родов и в следующие два часа после них находится в одной родильной палате. По словам медиков, именно такую организацию процесса рекомендует ВОЗ.

Женщина со схватками сразу поступает в родильную палату. Там есть кровать, фитбол, который используют для облегчения боли, также стоит родильное кресло-трансформер. В этой же палате женщину будут два часа наблюдать после родов.


Индивидуальный родильный зал.

Помимо индивидуальных родильных залов в роддоме есть и предродовые палаты на одну — максимум двух рожениц.


Предродовая палата.

— В роддоме мы практикуем свободное поведение в родах, — рассказывает Марина Шкроб. — Хотите рожать вертикально — рожайте. Хотите ходить — ходите, хотите ползать по полу — ползайте, если вам так нужно. Но мы должны иметь возможность периодически записывать КТГ, чтобы следить за состоянием ребенка. И при этом, конечно, чем меньше аппаратуры в родзале, тем спокойнее и уютнее, но родоразрешение должно проходить в условиях, когда есть все необходимое оборудование для оказания экстренной помощи матери и малышу.

В роддоме есть зал ЛФК. Беременные могут заняться физкультурой, чтобы подготовиться к родам и стимулировать их начало.

Также в «пятерке» переходят на систему: одна роженица — одна акушерка.

— Речь идет о том, что женщину с момента схваток и во время родов сопровождает одна акушерка, а не разные, как это было раньше, — говорит специалист.


Марина Шкроб, заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи 5-й городской клинической больницы

Замглавврача рассказывает: в прошлом году обезболили более 20% родов, и это достаточно высокий показатель. При этом сегодня многие пациентки отказываются по тем или другим причинам от обезболивания. По поводу отсроченного пережатия пуповины, она заметила, что пуповине малыша дают попульсировать 1,5−2 минуты.

— Кто рожал у нас, могут рассказать, что теперь мы ребенка не просто прикладываем к груди матери, а практикуем принцип «кожа к коже». Ребеночек рождается, его вытирают и кладут на маму, укрывая одеялом, — рассказывает специалист.

Здесь возможно индивидуальное ведение родов. Оно стоит 270 рублей. Это значит, что рядом с женщиной будет или заведующий отделением — если она рожает днем, или ответственный дежурный врач (а это самый квалифицированный врач на смене) — в вечернее, ночное время, выходные и праздничные дни.

В роддоме позитивно относятся к партнерским родам.

— В последнее время мы внедрили «партнерское кесарево сечение». Если маме делают кесарево, ребенка выкладывают на грудь к отцу, — добавляет специалист.

Как выглядят палаты?

Когда женщина родила, ее переводят в послеродовое отделение. Здесь она попадает в одноместную, двухместную или трехместную палату.


Типичная палата в роддоме.

Палаты организованы по блочному типу. Они отдельные, но у двух палат совмещенный санузел. В каждой палате есть детские весы и пеленальный столик с подогревом.


Санузел в обычной блочной палате.

Если мама хочет большего, то после родов она может остаться в одноместной палате повышенной комфортности. Здесь персональный санузел, телевизор и холодильник. Стоит такая палата 50 рублей в сутки.


Одноместная палата повышенной комфортности.

В роддоме также есть три палаты семейного типа. Каждая из них — двухкомнатная. Здесь можно находиться с мужем или, например, мамой.


Одна из комнат палаты семейного типа.

В одной из комнат стоит кровать, есть весы и пеленальный столик с подогревом для младенца. Во второй комнате — диван, телевизор, микроволновка, холодильник, посуда.


Вторая комната палаты семейного типа.

Палата семейного типа тоже считается палатой повышенной комфортности и стоит 90 рублей в сутки.

Какие отделения есть для новорожденных?

В роддоме — три отделения педиатрии. Это отделение новорожденных, реанимации и второго этапа выхаживания.


В детской реанимации роддома шесть коек.

— Бывает, что ребеночек рождается на 32 недели беременности, понятно, что он попадает к нам в отделение детской реанимации, где созданы условия для его выхаживания. Сейчас у нас есть ребенок, который родился с весом 950 грамм. Мы же не можем его выписать ни на первые, ни на вторые сутки. Раньше после реанимации мы детей переводили в другие больницы города на второй этап выхаживания, сейчас выхаживаем малышей сами.

По словам Марины Шкроб, в роддоме более 96% мам — на совместном пребывании со своими детьми. Но если женщина в реанимации после кесарева сечения, то малыш может побыть на «детском посту». В роддоме отмечают, что дети там находятся не часто и такие посты нужны в первую очередь для комфорта мам.


Самый последний этап — выписка из роддома. У выписной комнаты в «пятерке» — свой продуманный стиль — витражи с изображением яблоневого цвета. Их также можно увидеть в разных местах по всему роддому.


Выписная комната

На витражах есть белорусский орнамент, который символизирует маму и ребенка.

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Теги: Минск
 
 
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Обновленный роддом 5-й городской клинической больницы открылся в конце 2015 года. В 2017 году здесь приняли 5600 родов, а за первое полугодие этого - 2800.
 
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