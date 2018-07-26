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В Могилеве суд признал виновным бизнесмена в мошенничестве

26.07.2018 21:56 — Новости Общества | Tut.by  
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Суд Ленинского района Могилева 26 июля признал виновным бизнесмена Геннадия Матвиенко в обмане партнеров с использованием сложных схем.

Матвиенко был задержан в октябре 2017 года. По данным следствия, в 2011—2014 годах он обманывал доверявших ему компаньонов; установлено четыре факта особо крупного мошенничества. Потерпевшими по делу проходили четыре человека, которые в разное время вели с обвиняемым бизнес или пользовались предоставляемым им имуществом. Матвиенко брал с партнеров долговые расписки и по истечении определенного времени, несмотря на выплаты или возврат оборудования, начинал требовать с партнеров «долги». Поскольку потерпевшие не считали правомерными его требования и отказывались отдавать деньги, обвиняемый обращался в суды, предоставляя туда специально сохраненные расписки. Суды становились на его сторону. По решению судов двое потерпевших передали обвиняемому 34 тысячи рублей. Еще 84 тысяч рублей Матвиенко не успел получить от двух других потерпевших из-за возбуждения уголовного дела. Суд начал рассматривать его в марте 2018 года.

Гособвинение запросило для Матвиенко восемь лет заключения в колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Защита подсудимого просила его оправдать. Сам обвиняемый вину не признал, заявив, что стал жертвой «преступной группировки».

Судья Оксана Ратникова признала Матвиенко виновным в крупном и особо крупном мошенничестве, покушении на завладение имуществом. Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет в колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Обвиняемый намерен обжаловать приговор.

Как ранее заявляли следователи, преступление, в котором обвинялся Матвиенко, «является чрезвычайно сложным и запутанным, поскольку завуалировано законностью сделок, и впервые встречается в Могилевской области».

Первоначально о фактах мошенничества следствию стало известно от могилевчанки Елены Ивановой, которая активно способствовала раскрытию преступлений. Ее зять являлся одним из пострадавших по делу Матвиенко.

 
Теги: Могилев
 
 
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Матвиенко брал с партнеров долговые расписки и по истечении определенного времени, несмотря на выплаты или возврат оборудования, начинал требовать с партнеров...
 
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