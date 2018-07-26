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Тюрьма для госслужащих, забастовка Ryanair, индюки и селфи с митрополитом - все за вчера
27.07.2018 07:30 — Новости Общества | Tut.by
Доброе утро!
Сегодня не проспите редчайшее астрономическое явление — полное лунное затмение: Луна более ста минут будет находиться в земной тени. По удачному совпадению, Марс в этот вечер будет выглядеть особенно крупным и ярким.
ВАЖНОЕ
Президент провел совещание по вопросам социально-правовых гарантий государственных служащих и повышения престижа госслужбы. Всех предупредил: «Люди и общество должны видеть, что президент предъявляет жесточайшие требования к госслужащим. А за это им полагается это, это и это.
Ну, с такими перспективами «ушедшие с должности» госслужащие хотя бы на уровень безработицы в стране не повлияют — а здесь, оказывается, у нас и так не все хорошо. Уже четвертый месяц подряд организации активнее увольняют работников, чем принимают новых — и
А еще, помните, у нас есть проблемы с рабством: недавно мы
В следующем году хотят снизить акцизы на топливо, а повысить — на сигареты. Если очень по-простому, то да, первое должно подешеветь (и это вас может удивить), второе — подорожать (а вот это удивлять не должно).
Посмотрели валидольный матч брестского «Динамо» с греческим «Атромитосом» во 2-ом раунде квалификации Лиги Европы. Нет, пока наши вели 3:0, мы как-то даже воодушевились…
ПОПУЛЯРНОЕ
Разбирались в одной очень странной истории: дети отдохнули в лагере в Польше и пожаловались родителям на педагога, которая устроила им «квест на выживание». Одна из воспитательниц стала вести себя неадекватно, придумала странную игру для воспитанников, в которой победитель остается «жив», а проигравший — «умирает». Ее, по словам подростков, отвезли в местную клинику.
А в Витебске еще одна мама (помните
Под Минском построили очень интересный дом в скандинавском стиле. В садовом товариществе у него есть все основания стать самым примечательным строением: во-первых, он полностью черный — фасады, крыша и рамы окон, во-вторых, так быстро здесь никто не строился — дом возвели всего за пару дней.
Если вы все еще не похудели к лету, которое уже почти заканчивается, потому что «силы воли нет»,
Все возможно, показывает нам на примере собственной жизни певица Бьянка.
Но, к сожалению, счастье влюбленных иногда заканчивается (Бьянка, тьфу-тьфу-тьфу!). Бывало такое у вас? А вы тоже решали расстаться с возлюбленным цивилизованно и красиво: ни к чему, мол, эти скандалы и взаимные упреки, если мы взрослые и серьезные люди? Можно же остаться друзьями или хотя бы приятелями. «Ха-ха-ха», — скажет вам любой психолог — и будет прав.
ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ
Если вы в последние дни собирались возвращаться домой из отпуска, и у вас были билеты лоукостера Ryanair — очень сочувствуем. Хоть не столкнулись с забастовкой бортпроводников и пилотов — они бастовали в Бельгии, Испании, Португалии и Италии?
А вот у нас другие герои: молодая семья не летает в Аликанте, разводит себе тихонько индюков и доказывает, что
А в Щучине тем временем
И, познакомьтесь, вполне себе реальные
— А может, сделаем селфи?
— А что такое селфи?
— Вот мы выстроимся, я палочку достану специальную и щелкну нас.
— Ну делай свое селфи.
После этого ребята начали с ним селфи делать. Митрополиту это очень понравилось».
А еще мы побывали в очередном роддоме — на сей раз столичной «пятерке». Его здание несколько лет назад построили с нуля. И, по словам медиков, сегодня при ведении родов они стараются соблюдать рекомендации ВОЗ. А они гласят, что женщина должна рожать в индивидуальной родовой палате, в удобной обстановке, комфортном для нее положении и в сопровождении доброжелательных акушеров.
Кстати. Если вы вчера пропустили очередной эфир нашей «Экономики на пальцах», то вы… ничего не пропустили —
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Доброе утро! Сегодня не проспите редчайшее астрономическое явление - полное лунное затмение: Луна более ста минут будет находиться в земной тени. По удачному...
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