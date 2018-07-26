Тюрьма для госслужащих, забастовка Ryanair, индюки и селфи с митрополитом - все за вчера

Доброе утро!

Сегодня не проспите редчайшее астрономическое явление — полное лунное затмение: Луна более ста минут будет находиться в земной тени. По удачному совпадению, Марс в этот вечер будет выглядеть особенно крупным и ярким. Во сколько все начнется — рассказываем здесь . Но сразу предупреждаем: увидеть затмение получится только в ясную погоду. Если небо затянут тучи, затмение можно будет посмотреть онлайн на youtube-каналах сайта timeanddate или проекта Virtual Telescope .





ВАЖНОЕ

Президент провел совещание по вопросам социально-правовых гарантий государственных служащих и повышения престижа госслужбы. Всех предупредил: «Люди и общество должны видеть, что президент предъявляет жесточайшие требования к госслужащим. А за это им полагается это, это и это. За нарушения уходишь с должности — идешь в тюрьму… Поэтому сначала требования к госслужащему, которые он должен жесточайшим образом соблюдать и выполнять, а затем коврижки».

Ну, с такими перспективами «ушедшие с должности» госслужащие хотя бы на уровень безработицы в стране не повлияют — а здесь, оказывается, у нас и так не все хорошо. Уже четвертый месяц подряд организации активнее увольняют работников, чем принимают новых — и фактически безработных в Беларуси ой как много !

А еще, помните, у нас есть проблемы с рабством: недавно мы писали , что в соответствующем антирейтинге Беларусь занимает 20-е место среди 167 стран мира. В Европе же мы на первом месте. Не могли не спросить у МИД и МВД, откуда у нас столько рабов. Но там в целом очень сомневаются в корректности озвученных цифр — и вот почему .

В следующем году хотят снизить акцизы на топливо, а повысить — на сигареты. Если очень по-простому, то да, первое должно подешеветь (и это вас может удивить), второе — подорожать (а вот это удивлять не должно). Зачем это делают — объясняем здесь .

Посмотрели валидольный матч брестского «Динамо» с греческим «Атромитосом» во 2-ом раунде квалификации Лиги Европы. Нет, пока наши вели 3:0, мы как-то даже воодушевились… Но что началось потом ! Совсем не берегут брестчане нервы босса своего, дона нашего Диего. Страшно, представить, что он пережил, когда мячи стали влетать в динамовские ворота.





ПОПУЛЯРНОЕ

Разбирались в одной очень странной истории: дети отдохнули в лагере в Польше и пожаловались родителям на педагога, которая устроила им «квест на выживание». Одна из воспитательниц стала вести себя неадекватно, придумала странную игру для воспитанников, в которой победитель остается «жив», а проигравший — «умирает». Ее, по словам подростков, отвезли в местную клинику. Что это было-то ?..

А в Витебске еще одна мама (помните гомельскую историю ?) судится с педагогами из-за СОПа. Судя по материалам дела, у ее ребенка «все прекрасно, он контактный, накормлен, напоен, имеет спальное место, игрушки, гаджеты. Может, даже и лишние — чего у других детей нет». Тогда в чем проблема?.. «А стиль воспитания — это уже вопросы семьи, в которую, если вмешиваться, то необходимо знать порог, предел допустимого», — уверен адвокат матери. Мы постарались услышать обе стороны непростого конфликта между семьей и сферой образования .

Под Минском построили очень интересный дом в скандинавском стиле. В садовом товариществе у него есть все основания стать самым примечательным строением: во-первых, он полностью черный — фасады, крыша и рамы окон, во-вторых, так быстро здесь никто не строился — дом возвели всего за пару дней. Ну и цена «квадрата» нас удивила . Дешевле можно построиться, наверное, только в лесу: так, кстати и сделал парень, который два года скрывался от кредиторов , — «ловил рыбу, собирал грибы, чернику». А тем, кому дешевые варианты не подходят, советуем присмотреться к столичной квартире, которую продает белорусский певец (ага, цена квадрата удивляет и здесь).





Если вы все еще не похудели к лету, которое уже почти заканчивается, потому что «силы воли нет», познакомьтесь с 16-летней Дашей из Гомеля . У нее и воля есть, и каменный пресс. Пока что самым большим испытанием для своей 16-летней силы воли Даша называет отказ от сладкого: она, конечно, справилась, но «было сложновато». Школьница смогла — а вы все ноете, что это невозможно!

Все возможно, показывает нам на примере собственной жизни певица Бьянка. И дом построить, и карьеру в шоу-бизе сделать, и выйти замуж за любимого человека . «Я выхожу замуж в первый раз, и это единственный мужчина, которого я люблю не за деньги, не за талант, не за доброту. Просто люблю и хочу быть всегда только с ним», — говорит она (и это так мило!).

Но, к сожалению, счастье влюбленных иногда заканчивается (Бьянка, тьфу-тьфу-тьфу!). Бывало такое у вас? А вы тоже решали расстаться с возлюбленным цивилизованно и красиво: ни к чему, мол, эти скандалы и взаимные упреки, если мы взрослые и серьезные люди? Можно же остаться друзьями или хотя бы приятелями. «Ха-ха-ха», — скажет вам любой психолог — и будет прав. Объясняем, почему с бывшими дружить нельзя .

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Если вы в последние дни собирались возвращаться домой из отпуска, и у вас были билеты лоукостера Ryanair — очень сочувствуем. Хоть не столкнулись с забастовкой бортпроводников и пилотов — они бастовали в Бельгии, Испании, Португалии и Италии? Ситуация затронула десятки тысяч пассажиров, среди них есть белорусы . Например, две наши семьи (одна — с маленьким ребенком) на несколько дней застряли в Аликанте. «Никто нам не предложил ни стакана воды, ни проживания. Пришла бумажка, что Ryanair приносит нам извинения и предлагает купон на пять евро, чтобы мы могли купить бургер в Дублине, в который так и не попали, — это было очень смешно». А приютили ребят знаете где? В нашем почетном консульстве!

А вот у нас другие герои: молодая семья не летает в Аликанте, разводит себе тихонько индюков и доказывает, что в белорусской деревне тоже можно жить и работать . Все у них, говорят, хо-ро-шо! «Ну что, орлы?» — обращается Юля к питомцам. Все пернатые — канадцы, порода «хайбрид». Яйцами прибыли сюда с другого континента, а ведут себя более дерзко, чем местные.





А в Щучине тем временем расконсервировали старый советский бункер, уходящий на три этажа под землю , — настоящий осколок империи. И водят туда экскурсии. Там даже «привидение старшего лейтенанта» есть: говорят, это военный, пропавший во время строительства бункера. Проверить эту версию невозможно — все документы, касающиеся того периода, засекречены. «Когда туристы услышали в рации детское „Папа, помоги“, то изменились в лице и у нас чуть не стало на несколько выходов больше», — рассказывают экскурсоводы.

И, познакомьтесь, вполне себе реальные новые герои нашего проекта о случайных прохожих Humans of Minsk . В этот раз рассказываем о молодом священнике, жене моряка и бизнесмене. Священник Павел, например, сделал селфи с митрополитом. «Это человек ортодоксальных взглядов, было страшно, конечно, но я спросил:

— А может, сделаем селфи?

— А что такое селфи?

— Вот мы выстроимся, я палочку достану специальную и щелкну нас.

— Ну делай свое селфи.

После этого ребята начали с ним селфи делать. Митрополиту это очень понравилось».

А еще мы побывали в очередном роддоме — на сей раз столичной «пятерке». Его здание несколько лет назад построили с нуля. И, по словам медиков, сегодня при ведении родов они стараются соблюдать рекомендации ВОЗ. А они гласят, что женщина должна рожать в индивидуальной родовой палате, в удобной обстановке, комфортном для нее положении и в сопровождении доброжелательных акушеров. Рассказываем, как это здесь получается.

Все новости четверга, 26 июля

Кстати. Если вы вчера пропустили очередной эфир нашей «Экономики на пальцах», то вы… ничего не пропустили — вот же программа в записи . В этот раз обсуждали, как непросто оздоравливать сельхозпредприятия: поверьте, было интересно.

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