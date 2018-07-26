Жара на смену грозам. Погода в Витебске в выходные

Пережили сильные ливни и грозы? Готовьтесь к новому испытанию: в конце июля наступит жара под 30 градусов, а то и выше. Такой прогноз дает pogoda.by .



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

В субботу, 28 июля, температура ночью составит +19…21 °С, а днем — +27…29 °С. В дневные часы облачно, без осадков, но к вечеру может собраться дождь.

В воскресенье, 29 июля, станет еще жарче. Ночью термометр в Витебске покажет +20…22 °С, днем +30…32 °С. Возможен дождь.