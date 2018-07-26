Некогда сочные рекламные витрины магазина «Лакомка» выцвели и попахивают нафталином. Упадок выдает и выпирающий по нижней кромке пенопласт-утепление. Магазин некогда популярной торговой сети закрылся, как и другие желто-зеленые торговые точки фирмы «Брест-Сервис», четыре года назад. Вот только большинство из них потом открылось под другой вывеской. А «Лакомку» и другой магазин — «Купеческий» на Пушкинской — ждало долгое безвременье, пишет «Вечерний Брест».

Причина, по которой этим двум точкам не суждено было открыться сразу, — расположение в жилом доме. По санитарным нормам, выгрузка товара должна производиться со стороны, скрытой от окон жильцов. Из-за архитектурноого решения здания выполнить это требование было невозможно. Причем, пока у магазинов был старый, знакомый нам собственник, вопросов не возникало. Но как только на горизонте замаячила крупная столичная торговая сеть, выступавшая всего лишь арендатором, на использование магазинов в качестве продовольственных наложили категорический запрет. Любопытно, что в схожей ситуации оказались арендаторы другой торговой сети — «Асстор Вест». Но новому бренду в этом случае позволили оставить все как есть.

Для брестчан «Лакомка» была символом чего-то уютного, из детства, домашнего. Бывшие хозяева тонко прочувствовали это. В маленькой кофейне при магазине кофе подавали исключительно в фарфоровой посуде. За это ее и любили. Для «Купеческого» арендаторы все же нашлись — теперь там продается одежда. А вот «Лакомка» больше четырех лет зарастает паутиной. За это время фирма «Брест-Сервис» сменила название. С 2015 года она называется ЗАО «МНБ капитал-групп» и выступает как арендодатель собственных торговых помещений.

Но вот появилась новость: на месте «Лакомки» может открыться новая точка по продаже продуктов. Собственник — совершенно новый для Бреста субъект хозяйствования. Настолько скрытый, что даже интернет не смог найти контакты предприятия. Известно лишь название — ООО «Конвиниенс».

— Собственник помещений уведомил нас о намерении сдать помещение в аренду этой фирме, — рассказывает заместитель директора КУП «Торговый сервис и потребительский рынок» Игорь Дунько. — Это новое для города предприятие. Но для того, чтобы открыть здесь продуктовый магазин, нужно решить вопрос с санитарными службами. В бытность «Лакомки» со стороны жильцов поступало очень много жалоб.

Формат магазина пока не обрисован. А реальность его появления застряла «на стадии переговоров».