Сенокосы-2018: год спустя. Березовский район готовится принимать гостей экологического фестиваля «Споровские сенокосы»

В деревне Высокое Березовского района 11 августа состоится очередной экологический фестиваль «Споровские сенокосы». Из года в год организаторы вносят что-то новое в программу, стараясь сделать праздник более привлекательным для гостей. Нынешний год не исключение.

Титульным мероприятием фестиваля, как всегда, станет чемпионат по ручному сенокошению, который в этом году пройдет уже в 12-й раз. В состязаниях косцов фаворитами традиционно считаются команды из Березовского и Дрогичинского районов. Однако в нынешнем чемпионате ожидается участие дружин практически из всех областей страны, а также гостей из России, Украины, Польши и Германии. Не исключено, что успеха добьются опытные коллективы, а может, кто-то из новичков на правах «темных лошадок» вклинится в борьбу фаворитов. В любом случае чемпионат пройдет в упорной и красивой борьбе.





В пятый раз стартуют соревнования по футболу на болоте, своего рода аналога игры номер один, но со своими особенностями: поле, а это площадка размером 60 на 35 метров, расположено в настоящем низинном болоте. Состав команды – пять полевых игроков и вратарь (не более трех запасных игроков). Мяч обычный футбольный, в игре два тайма по 13 минут. Победителя определят групповые игры, плей-офф и финал. В прошлом году пару финалистов составили команды из агрогородка Малеч (Березовский р-н) и г. Бреста. Кто станет победителем в этом году – прогнозировать сложно, так как в футболе на болоте многое зависит от удачи.





Среди новинок фестиваля – работа студии спортивных настольных игр, которую презентует ОО «ЭкоРегионЯсельда». О полноценных турнирах речь пока не идет, но каждый желающий сможет попробовать силы в бамперболе, новусе, кульбутто, корнхоле, шаффлборде, джакколо. Также в распоряжении гостей фестиваля будут площадки для игры в городки и лапту.





В соревнованиях по сенокошению и футболу на болоте может принять участие каждый. Для этого необходимо подтвердить свое участие до 1 августа 2018 года по телефону +375 1643 22231 или направив заявку на адрес электронной почты заказника: rbz.sporovskij@gmail.com; rbz_sporovskij@tut.by.

Организаторы экологического фестиваля «Споровские сенокосы – 2018» предусмотрели и развлекательную программу. Для гостей и участников мероприятия выступят лучшие коллективы любительского творчества Брестчины, будет работать детская интерактивная площадка, организуются выставки-продажи сувениров и изделий ремесленников, работа выездной торговли, катание на лошадях, а кульминацией праздника станет концерт популярного белорусского артиста Саши Немо.

Фестиваль направлен на популяризацию активного отдыха в кругу семьи, поэтому поездка субботним днем 11 августа на «Споровские сенокосы» придется по вкусу взрослым и детям. Проверить это утверждение можно лишь одним способом – увидеть все своими глазами.