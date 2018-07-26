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Начаты общественные обсуждения градостроительного проекта «Генеральный план с детальным планом г. п. Оболь Шумилинского района».

27.07.2018 — Новости Общества | Герой працы  
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Начаты общественные обсуждения градостроительного проекта «Генеральный план с детальным планом г. п. Оболь Шумилинского района».Извещение об общественных обсуждениях в форме информирования физических и юридических лиц и анализа общественного мнения градостроительного проекта «Генеральный план с детальным планом г.п. Оболь Шумилинского района»

Шумилинский районный исполнительный комитет уведомляет о начале общественных  обсуждений градостроительного проекта «Генеральный план с детальным планом г. п. Оболь Шумилинского района».
Реализация проекта планируется в границах городского поселка Оболь на земельном участке площадью 704 га.
Цель проекта и его основные решения: утверждение генерального плана с детальным планом г. п. Оболь Шумилинского района. Генеральный план с детальным планом  является основным градостроительным документом общего планирования, целью которого является определение стратегии социально-экономического и территориального развития планировочной структуры и функционального зонирования  территории до 2035 года; принципов охраны окружающей среды; развитие системы общественного обслуживания, транспортной и инженерной инфраструктуры. Сроки планирования генерального плана: 1 этап – 2025 г., 2 этап – 2035 г.
В соответствии с генеральным планом г. п. Оболь определены регламенты использования территорий и функциональное зонирование: жилая многоквартирная  застройка, усадебная, общественная, производственная, транспортных коммуникаций и сооружений, рекреационно-ландшафтная, лесохозяйственного использования, объектов специального назначения.
Срок проведения общественных обсуждений устанавливается с 06.08.2018 г. по 30.08.2018 г. включительно.
Ознакомиться с экспозицией проекта можно  с 06.08.2018 г. по  20.08.2018г.  с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов, понедельник-пятница,  отдел  архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства Шумилинского районного исполнительного комитета: г. п. Шумилино, ул. Короткина, 10, каб. 228.
Посещение места проведения экспозиции и ознакомление с информацией осуществляется на безвозмездной основе.
Наименование организатора общественного обсуждения, его место нахождения, номер телефона и адрес электронной почты для направления замечаний и (или) предложений по проекту: Шумилинский районный исполнительный комитет: 211259, г. п. Шумилино, ул. Короткина, 10. тел. 8(02130) 4 10 45, факс 8 (02130)  4 13 30,  e-mail: shumric@vitebsk.by,  сайт: http://www.shumilino.vitebsk-region.gov.by., отдел архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства, каб. 228, тел. 8(02130)4-22-02.
Замечания и (или) предложения участников общественного обсуждения, поступившие в устной, письменной или электронной форме принимаются  и регистрируются с 06.08.2018 по 30.08.2018 г. включительно  в отделе архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства  Шумилинского районного исполнительного комитета и направляются для рассмотрения, обобщения и подведения итогов на архитектурно-градостроительный совет Витебского областного исполнительного комитета.
Информация о результатах проведения общественного обсуждения будет размещена на официальном сайте и информационном стенде Шумилинского райисполкома, а также в средствах массовой информации в срок по 14.09.2018 г.
Надрукавана ў №57 ад 27.07.2018 г.

 
 
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