Начаты общественные обсуждения градостроительного проекта «Генеральный план с детальным планом г. п. Оболь Шумилинского района».

Извещение об общественных обсуждениях в форме информирования физических и юридических лиц и анализа общественного мнения градостроительного проекта «Генеральный план с детальным планом г.п. Оболь Шумилинского района»

Шумилинский районный исполнительный комитет уведомляет о начале общественных обсуждений градостроительного проекта «Генеральный план с детальным планом г. п. Оболь Шумилинского района».

Реализация проекта планируется в границах городского поселка Оболь на земельном участке площадью 704 га.

Цель проекта и его основные решения: утверждение генерального плана с детальным планом г. п. Оболь Шумилинского района. Генеральный план с детальным планом является основным градостроительным документом общего планирования, целью которого является определение стратегии социально-экономического и территориального развития планировочной структуры и функционального зонирования территории до 2035 года; принципов охраны окружающей среды; развитие системы общественного обслуживания, транспортной и инженерной инфраструктуры. Сроки планирования генерального плана: 1 этап – 2025 г., 2 этап – 2035 г.

В соответствии с генеральным планом г. п. Оболь определены регламенты использования территорий и функциональное зонирование: жилая многоквартирная застройка, усадебная, общественная, производственная, транспортных коммуникаций и сооружений, рекреационно-ландшафтная, лесохозяйственного использования, объектов специального назначения.

Срок проведения общественных обсуждений устанавливается с 06.08.2018 г. по 30.08.2018 г. включительно.

Ознакомиться с экспозицией проекта можно с 06.08.2018 г. по 20.08.2018г. с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов, понедельник-пятница, отдел архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства Шумилинского районного исполнительного комитета: г. п. Шумилино, ул. Короткина, 10, каб. 228.

Посещение места проведения экспозиции и ознакомление с информацией осуществляется на безвозмездной основе.

Наименование организатора общественного обсуждения, его место нахождения, номер телефона и адрес электронной почты для направления замечаний и (или) предложений по проекту: Шумилинский районный исполнительный комитет: 211259, г. п. Шумилино, ул. Короткина, 10. тел. 8(02130) 4 10 45, факс 8 (02130) 4 13 30, e-mail: shumric@vitebsk.by, сайт: http://www.shumilino.vitebsk-region.gov.by., отдел архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства, каб. 228, тел. 8(02130)4-22-02.

Замечания и (или) предложения участников общественного обсуждения, поступившие в устной, письменной или электронной форме принимаются и регистрируются с 06.08.2018 по 30.08.2018 г. включительно в отделе архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства Шумилинского районного исполнительного комитета и направляются для рассмотрения, обобщения и подведения итогов на архитектурно-градостроительный совет Витебского областного исполнительного комитета.

Информация о результатах проведения общественного обсуждения будет размещена на официальном сайте и информационном стенде Шумилинского райисполкома, а также в средствах массовой информации в срок по 14.09.2018 г.

Надрукавана ў №57 ад 27.07.2018 г.