Как работает первый бесплатный Wi-Fi в минском метро

Сегодня в вестибюле станции «Купаловская» появился бесплатный Wi-Fi. Мы проверили, как он работает.

Точку доступа установила «Деловая сеть». Пока она работает в тестовом режиме. Чтобы войти в интернет, нужно ввести свое имя и номер мобильника, на который придет СМС с кодом для подключения. Уровень сигнала виден на картинке ниже.





Но и при таком уровне сигнала можно слушать музыку и смотреть видео. Правда, последнее грузится не быстро, сообщает журналист TUT.BY. И это учитывая то, что утром в метро мало людей. А лучше всего интернет работает в середине платформы.





В ближайшем будущем Wi-Fi появится также на «Октябрьской», в вестибюлях и в переходе.

Как рассказали в «Деловой сети», пока это «частично-тестовый запуск». Сейчас идет настройка оборудования, окончательный запуск запланирован на сентябрь. При успешной реализации пилотного проекта, планируется обеспечить публичным Wi-Fi все станции минского метро.