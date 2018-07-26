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Как работает первый бесплатный Wi-Fi в минском метро

27.07.2018 11:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Сегодня в вестибюле станции «Купаловская» появился бесплатный Wi-Fi. Мы проверили, как он работает.

Точку доступа установила «Деловая сеть». Пока она работает в тестовом режиме. Чтобы войти в интернет, нужно ввести свое имя и номер мобильника, на который придет СМС с кодом для подключения. Уровень сигнала виден на картинке ниже.


Но и при таком уровне сигнала можно слушать музыку и смотреть видео. Правда, последнее грузится не быстро, сообщает журналист TUT.BY. И это учитывая то, что утром в метро мало людей. А лучше всего интернет работает в середине платформы.


В ближайшем будущем Wi-Fi появится также на «Октябрьской», в вестибюлях и в переходе.

Как рассказали в «Деловой сети», пока это «частично-тестовый запуск». Сейчас идет настройка оборудования, окончательный запуск запланирован на сентябрь. При успешной реализации пилотного проекта, планируется обеспечить публичным Wi-Fi все станции минского метро.

 
 
Ссылка на источник 73
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Точка доступа установлена на станции "Купаловская".
 
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