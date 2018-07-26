Три года, 2018−2020, пройдут в Беларуси под знаком малой родины. На днях была опубликована республиканская программа мероприятий на этот срок. Портал TUT.BY посмотрел, какие глобальные цели и конкретные задачи в ней прописаны.



Фото: Дмитрий Брушко. TUT.BY

Земля и строительство

Один из первых пунктов — брать в сельскохозяйственный оборот «потенциально плодородные», но пока неиспользуемые земли. За счет рекультивации или даже мелиорации.

Еще больше земли можно получить за счет сноса аварийных и непригодных к использованию зданий и жилых домов на селе. Это предусмотрено программой.

Уже в этом году профильные ведомства должны подумать, как упростить порядок выдачи разрешений на возведение, реконструкцию и перепланировку жилых и нежилых помещений при индивидуальном строительстве.

«Деревня будущего» и повседневность

Из ежедневного: модернизация улиц, ремонт мостов и путепроводов (особенно предаварийных), улучшение освещенности улиц и дорог за счет светодиодной техники.

Поставлена цель обеспечить оптоволоконной связью населенные пункты от 50 домохозяйств и более, а железной дороге — оптимизировать сеть маршрутов в регионах.

Еще от местных властей требуют обустроить места отдыха у воды, ремонтировать и ставить новые детские и спортивные площадки у многоэтажек, навести порядок на кладбищах и поддерживать особо охраняемые природные территории.

В стране появится «Деревня будущего» (населенный пункт еще не выбрали). Остальные украсят скульптурами на тему «белорусского народного эпоса», граффити на тему «Маленький уголок Большой Родины» и так далее.

Медицина на малой родине

К концу 2020 года амбулатории на селе нужно на 100% обеспечить командой специалистов из врача общей практики, помощника и медсестры. Такой же показатель — по диспансеризации сельского населения.

Отдельное требование: создать безбарьерную среду для инвалидов и физически слабых людей в региональных учреждениях здравоохранения. И обновлять автопарк скорой помощи в регионах, особенно машины со сроком службы более 5 лет.

Все так же будут проводить скрининги на выявление рака предстательной железы, шейки матки, молочной железы и кишечника. Для инвалидов 1 группы и граждан старших возрастов — предусмотрен ежеквартальный осмотр участковыми, врачами общей практики.

Про занятость

От местных властей и СМИ требуют активнее рассказывать о предпринимательстве, ремесленном деле и агроэкотуризме.

По занятости населения требования все те же: обеспечить стабильную работу градообразующих предприятий, неплатежеспособные организации — оздоровлять за счет перепрофилирования, продажи или ликвидации. Поддерживать рублем безработных, которые переезжают семьями в другой регион ради трудоустройства. А в малых и средних городах, селах — создавать новые предприятия по переработке местных природных ресурсов и сельскохозяйственного сырья. И так далее.

И еще несколько идей

В планах — увеличение охвата населения системой раздельного сбора мусора за счет установки еще большего числа контейнеров. Мусор также будут массово убирать из леса, по программе, на площади не менее 5,3 тысяч га. Запланировано проведение большого числа экологических акций.

Министерству культуры и местным властям поручено рассмотреть предложения по расширению Государственного списка историко-культурных ценностей.

Что касается культурной жизни, то в программу вошло множество уже существующих мероприятий (вроде «Вишневого фестиваля», конкурсов музыки, ремесел и так далее), недавно созданных (типа «Дзень вышыванкі») и новых. Например, в 2019 году пройдет республиканский интерактивный сюжетный квест «Скарбы маёй Радзімы».

Министерству образования поручили разработать для школ программу факультативов по краеведению. В рамках отдельного проекта молодежи предложат изучить историю родного края и составлять семейные родословные. А для учеников из сельской местности — проводить профориентацию к поступлению в вузы и колледжи на специальности аграрного профиля.