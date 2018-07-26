С 30.07. по 03.08. пройдут плановые отключения электроэнергии в Столинском районе

Столинский район электрических сетей просит проинформировать население о плановых отключениях электроэнергии в период с
30.07 по 3.08 в населенных пунктах Столинского района.
|Планируемая дата отключения
|Планируемое время отключения
|Населенный пункт
|Улицы населенного пункта
|Причина отключения
|30.07.2018
|900 — 1600
|д.Глинка
|Полесская
Крыничная
Октябрьская
пер.Полесский
Советская
|Текущий ремонт ТП-398
|1.08.2018
|900 – 1600
|д.Нечатово
|все улицы
|Текущий ремонт ТП-326
|2.08.2018
|900 — 1700
|г.Столин
|Держинского д.80-107
Советская (в р-не больницы)
Восточная
|Текущий ремонт ТП-28
|3.08.2018
|930 — 1700
|д.Бережное
д.Дубинец
|«Винзавод»
Советская
Зеленая
|Текущий ремонт ТП-100
В Столинском РЭС поменялись телефонные номера:
Дежурная 144 или 22-1-02
Абонентский отдел 22-3-43
Энергоинспекция 2-20-61
Начальник РЭС 22-3-47
Гл.инженер РЭС 6-14-33
Зам.начальника РЭС 6-19-75
Одно окно 22-1-25
В течении указанного периода по независящим от Столинского района электросетей возможны изменения в графике плановых отключений.
Приносим свои извинения за предоставленные вам неудобства.