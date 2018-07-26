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С 30.07. по 03.08. пройдут плановые отключения электроэнергии в Столинском районе

27.07.2018 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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С 30.07. по 03.08. пройдут плановые отключения электроэнергии в Столинском районе
Столинский район электрических сетей просит проинформировать население о плановых отключениях электроэнергии в период с

30.07 по 3.08  в населенных пунктах Столинского района.

 

Планируемая дата отключения Планируемое время отключения Населенный пункт Улицы населенного пункта Причина отключения
30.07.2018

 

 900 — 1600 д.Глинка Полесская

Крыничная

Октябрьская

пер.Полесский

Советская

 Текущий ремонт ТП-398
1.08.2018 900 – 1600 д.Нечатово все улицы Текущий ремонт ТП-326
2.08.2018

 

 900 — 1700 г.Столин Держинского д.80-107

Советская (в р-не больницы)

Восточная

 Текущий ремонт ТП-28
3.08.2018

 

 930 — 1700 д.Бережное

д.Дубинец

 «Винзавод»

Советская

Зеленая

 Текущий ремонт ТП-100

В Столинском РЭС поменялись телефонные номера:

       Дежурная 144 или 22-1-02

       Абонентский отдел 22-3-43

       Энергоинспекция 2-20-61

       Начальник РЭС 22-3-47

       Гл.инженер РЭС 6-14-33

       Зам.начальника РЭС 6-19-75

       Одно окно 22-1-25

В течении указанного периода по независящим от Столинского района электросетей возможны изменения в графике плановых отключений.

Приносим свои извинения за предоставленные вам неудобства.     

 

 
 
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Столинский район электрических сетей просит проинформировать население о плановых отключениях электроэнергии в период с 30.07 по 3.08  в населенных пунктах
 
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