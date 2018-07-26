29 июля – день работников торговли: Торговля  начинается  здесь





Не ошибусь, если скажу, что для многих торговля начинается здесь – в «Столиноптторге» Столинского райпо.

Директор этого торгового унитарного предприятия Николай Григорьевич Вабищевич – человек деловой и предприимчивый – в свзяи с профессиональным праздником награждён Почётной грамотой Белкоопсоюза за большой личный вклад в развитие деятельности потребительской кооперации.

Итоги слаженной работы коллектива из 103 человек под его чутким руководством радуют: достигнуты положительные результаты практически во всех сферах деятельности, а это – оптово-складской, заготовительный и розничный оборот, а также оборот производства промышленной продукции.





Название «Столиноптторг» говорит само за себя. Основной вид деятельности – оптовая торговля. Как шутит сам Николай Григорьевич, тут можно купить мелким оптом всё, разве что кроме молока, хлеба и мяса. Предприятие осуществляет доставку товаров во все розничные предприятия Столинского райпо и некоторые предприятия общественного питания города Пинска.

В «Столиноптторге» всегда готовы к переговорам. В том числе и с индивидуальными предпринимателями, которым тут обещают приятные цены и условия сотрудничества.





Занимаются тут и закупками плодоовощной продукции, чтобы в зимний период магазины не остались без овощей и фруктов.

Розничная торговля «Столиноптторга» представлена сетью специализированных магазинов самой разной направленности. Все мы хотя бы однажды в них бывали. Так, в магазине «Стиль» можно купить всё для мужчин – от булавки для галстука и зажигалки до приличного костюма; в магазине «8 Марта» – женскую одежду и бельё предприятий «8 Марта», «Калинка», «Милавица», «Конте». В магазине «Белвест» представлена обувь белорусского производства, а в «Мастере» – строительные товары на любой вкус и кошелёк. Ну, а название магазина «Вот! Товары для дома» достаточно красноречиво и без пояснений автора. Единственный момент, о котором знают не все: тут принимаются ещё и предварительные заказы.

Кроме того, есть два автомагазина, которые курсируют с товарами первой необходимости в малые населённые пункты…

Отдельной графой в видах деятельности идёт промышленное производство торгового унитарного предприятия «Столиноптторг», где есть участки по производству санитарно-гигиенических изделий (салфеток, бумажных полотенец, туалетной бумаги). Совсем недавно освоено производство такого всем необходимого в хозяйстве товара, как трикотажные хлопчатобумажные перчатки с ПВХ-покрытием.





Николай Григорьевич устроил корреспонденту познавательную экскурсию по своим «владениям». Тут и просторные, щедро украшенные комнатными цветами кабинеты, в которых трудятся приятные представительницы прекрасного пола (они же товароведы); и огромные холодильники, полные самой различной продукции; и производственные участки, где как пчёлки трудились «машинисты»; и бегущие-несущие куда-то что-то грузчики… Жизнь кипит!





Директор неоднократно в беседе с корреспондентом скромно подчёркивает, что достойные итоги работы – это не его заслуга – старания всего коллектива. С уважением вспоминает добрым словом и ветеранов организации, которые были настоящими профессионалами своего дела: Любовь Владимировну Тарасевич, Софью Ивановну Шугалевич, Софью Адамовну Кондрацкую, Ирину Брониславовну Московчук…

Николай Вабищевич от души поздравляет всех работников Столинского райпо и ветеранов отрасли с наступающим Днём работников торговли:

– Желаю крепкого здоровья, семейного благополучия, удачи и свежих сил для новых свершений!

Присоединяемся.

Лилия ГУЩА

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