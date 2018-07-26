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В Минске закрашивают мурал "Человек без лица" на Воронянского
27.07.2018 12:26 — Новости Общества | Tut.by
Сегодня в Минске закрашивают мурал «Человек без лица» на многоэтажке на улице Воронянского, который вызывал много дискуссий. В администрации района рассказали, с чем это связано.
Граффити «Человек без имени» появилось в Минске осенью в рамках проекта Urban Myths и моментально вызвало множество дискуссий и споров. Рисунок оказался в десятке лучших уличных граффити мира за октябрь 2015 года.
Работу выполнил мастер стрит-арта, греческий художник Ино. Однако
С того момента прошло более двух лет и сегодня мурал зарисовали. Но, как оказалось, со всем вышеописанным это не связано.
Как рассказал замглавы Октябрьского района Александр Астапович, мурал исчезает потому, что в этом доме запланирована тепловая модернизация. Сейчас стену покрывают грунтовкой. Он не исключил, что в будущем на этом месте может появится новый мурал.
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В администрации района рассказали, с чем это связано.
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