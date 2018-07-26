Сегодня в Минске закрашивают мурал «Человек без лица» на многоэтажке на улице Воронянского, который вызывал много дискуссий. В администрации района рассказали, с чем это связано.



Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Граффити «Человек без имени» появилось в Минске осенью в рамках проекта Urban Myths и моментально вызвало множество дискуссий и споров. Рисунок оказался в десятке лучших уличных граффити мира за октябрь 2015 года.



Фото: Алина Янчур, TUT.BY

Работу выполнил мастер стрит-арта, греческий художник Ино. Однако не все минчане оценили произведение художника по достоинству. Потом в январе 2016 года Минский художественно-экспертный совет по монументальному и монументально-декоративному искусству рекомендовал удалить или изменить граффити по улице Воронянского. Власти района ждали художника, чтобы тот закончил работу.



Не всех жильцов соседнего дома устраивал такой вид из окна. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

С того момента прошло более двух лет и сегодня мурал зарисовали. Но, как оказалось, со всем вышеописанным это не связано.



Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Как рассказал замглавы Октябрьского района Александр Астапович, мурал исчезает потому, что в этом доме запланирована тепловая модернизация. Сейчас стену покрывают грунтовкой. Он не исключил, что в будущем на этом месте может появится новый мурал.