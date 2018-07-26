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В Минске закрашивают мурал "Человек без лица" на Воронянского

27.07.2018 12:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Сегодня в Минске закрашивают мурал «Человек без лица» на многоэтажке на улице Воронянского, который вызывал много дискуссий. В администрации района рассказали, с чем это связано.


Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Граффити «Человек без имени» появилось в Минске осенью в рамках проекта Urban Myths и моментально вызвало множество дискуссий и споров. Рисунок оказался в десятке лучших уличных граффити мира за октябрь 2015 года.


Фото: Алина Янчур, TUT.BY

Работу выполнил мастер стрит-арта, греческий художник Ино. Однако не все минчане оценили произведение художника по достоинству. Потом в январе 2016 года Минский художественно-экспертный совет по монументальному и монументально-декоративному искусству рекомендовал удалить или изменить граффити по улице Воронянского. Власти района ждали художника, чтобы тот закончил работу.


Не всех жильцов соседнего дома устраивал такой вид из окна. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

С того момента прошло более двух лет и сегодня мурал зарисовали. Но, как оказалось, со всем вышеописанным это не связано.


Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Как рассказал замглавы Октябрьского района Александр Астапович, мурал исчезает потому, что в этом доме запланирована тепловая модернизация. Сейчас стену покрывают грунтовкой. Он не исключил, что в будущем на этом месте может появится новый мурал.

 
Теги: Минск
 
 
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В администрации района рассказали, с чем это связано.
 
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