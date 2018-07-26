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С любовью к детям
27.07.2018 — Новости Общества | Двинская правда (Верхнедвинск)
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В рамках акции под таким названием традиционно принимают поздравления мамы, родившие своих малышей именно в День Независимости Республики Беларусь.
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> В рамках акции под таким названием традиционно принимают поздравления мамы, родившие своих малышей именно в День Независимости Республики Беларусь. 3 июля в...
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