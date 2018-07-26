С любовью к детям

В рамках акции под таким названием традиционно принимают поздравления мамы, родившие своих малышей именно в День Независимости Республики Беларусь.



3 июля в семье Натальи Лихманской, проживающей в Бигосово, родился сын. Назвали малыша Максимом.

Поздравить счастливую маму со знаменательным событием приехали Ирина Тойронен, председатель районной общественной организации «Белая Русь» и заместитель главврача районной больницы, председатель первичной организации «Белая Русь» Виталий Блютас.

Самые теплые слова и пожелания расти здоровым и счастливым звучали в адрес нового гражданина нашего государства. Как и полагается, гости приехали не только с поздравлениями, но и подарками для маленького Максима. Сладкий подарок и сувениры получили и мама со старшей дочкой Полиной.

Приезд гостей стал приятным сюрпризом для семьи новорожденного.

Анна ЗИМАЦКАЯ.