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Идеологам пора переходить от воздействия на аудиторию к взаимодействию с ней - Жевняк

27.07.2018 12:26 — Новости Общества | БелТА  
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Идеологам пора переходить от воздействия на аудиторию к взаимодействию с ней - Жевняк
Владимир Жевняк. Фото из архива

27 июля, Фаниполь /Корр. БЕЛТА/. В идеологической работе нужно переходить от воздействия на аудиторию к взаимодействию с ней. Такое мнение высказал сегодня заместитель главы Администрации Президента Владимир Жевняк на семинаре-практикуме идеологических работников Минской области, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нам предстоит обсудить повышение качества идеологической работы по отношению к людям. Невозможно применять какие-то шаблоны в той или иной ситуации. Только индивидуальный подход, обязательно с учетом позиции каждого человека, коллектива, организации, региона, - сказал Владимир Жевняк. - Нужно перейти от воздействия на аудиторию к взаимодействию с ней. Тогда может быть положительный результат".

Он отметил активную позицию граждан, которые стали более заинтересованными в том, что происходит на родном предприятии, во дворе, населенном пункте, районе, стране. "Человек сегодня хочет не получать какие-то установки, а влиять на принятие решений, получать информацию о том, как они принимаются и реализуются. Ему небезразлично, в каком районе он живет, на каком предприятии работает", - пояснил Владимир Жевняк.

Сегодня на базе ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский" в Фаниполе проходит семинар-практикум идеологических работников Минской области по актуальным вопросам работы в современных условиях. Его участники также знакомятся с работой предприятия и выставками: презентацией деятельности общественных организаций предприятия; к 80-летию образования Минской области "Минщина: вчера, сегодня, завтра".-0-

 
 
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27 июля, Фаниполь /Корр. БЕЛТА/. В идеологической работе нужно переходить от воздействия на аудиторию к взаимодействию с ней. Такое мнение высказал сегодня...
 
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