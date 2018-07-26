В Беларуси повышается бюджет прожиточного минимума

Бюджет прожиточного минимума (БПМ) с 1 августа по 31 октября 2018 года в среднем на душу населения в расчете на месяц составит Br213,67. Новый БПМ на 3,4% выше, чем действующий с 1 мая.





Новый БПМ для основных социально-демографических групп:

трудоспособного населения — Br236,98;

пенсионеров — Br162,58;

студентов — Br206,89;

детей в возрасте до трех лет — Br135,93;

детей в возрасте от трех до шести лет — Br188,95;

детей в возрасте от шести до восемнадцати лет — Br231,32.

В связи с повышением БПМ с августа увеличатся:

минимальные трудовые и социальные пенсии;

надбавки, повышения к пенсиям и доплаты людям в возрасте 75 лет и старше;

пособия по уходу за инвалидом I группы либо за человеком, достигшим 80-летнего возраста;

некоторые виды государственных пособий семьям, воспитывающим детей;

другие социальные выплаты, исчисляемые из размера БПМ.

Источник: постановление Министерства труда и социальной защиты №61 от 19 июля 2018 года.