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В Беларуси повышается бюджет прожиточного минимума

27.07.2018 — Новости Общества | Вороновская газета  
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Бюджет прожиточного минимума (БПМ) с 1 августа по 31 октября 2018 года в среднем на душу населения в расчете на месяц составит Br213,67. Новый БПМ на 3,4% выше, чем действующий с 1 мая.
 
В Беларуси повышается бюджет прожиточного минимума
 
Новый БПМ для основных социально-демографических групп:
 
трудоспособного населения — Br236,98;
 
пенсионеров — Br162,58;
 
студентов — Br206,89;
 
детей в возрасте до трех лет — Br135,93;
 
детей в возрасте от трех до шести лет — Br188,95;
 
детей в возрасте от шести до восемнадцати лет — Br231,32.
 
В связи с повышением БПМ с августа увеличатся:
 
минимальные трудовые и социальные пенсии;
 
надбавки, повышения к пенсиям и доплаты людям в возрасте 75 лет и старше;
 
пособия по уходу за инвалидом I группы либо за человеком, достигшим 80-летнего возраста;
 
некоторые виды государственных пособий семьям, воспитывающим детей;
 
другие социальные выплаты, исчисляемые из размера БПМ.
 
Источник: постановление Министерства труда и социальной защиты №61 от 19 июля 2018 года.
 
 
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Бюджет прожиточного минимума (БПМ) с 1 августа по 31 октября 2018 года в среднем на душу населения в расчете на месяц составит Br213,67. Новый БПМ на 3,4% выше, чем действующий...
 
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