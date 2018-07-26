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В Беларуси повышается бюджет прожиточного минимума
27.07.2018 — Новости Общества | Вороновская газета
Бюджет прожиточного минимума (БПМ) с 1 августа по 31 октября 2018 года в среднем на душу населения в расчете на месяц составит Br213,67. Новый БПМ на 3,4% выше, чем действующий с 1 мая.
Новый БПМ для основных социально-демографических групп:
трудоспособного населения — Br236,98;
пенсионеров — Br162,58;
студентов — Br206,89;
детей в возрасте до трех лет — Br135,93;
детей в возрасте от трех до шести лет — Br188,95;
детей в возрасте от шести до восемнадцати лет — Br231,32.
В связи с повышением БПМ с августа увеличатся:
минимальные трудовые и социальные пенсии;
надбавки, повышения к пенсиям и доплаты людям в возрасте 75 лет и старше;
пособия по уходу за инвалидом I группы либо за человеком, достигшим 80-летнего возраста;
некоторые виды государственных пособий семьям, воспитывающим детей;
другие социальные выплаты, исчисляемые из размера БПМ.
Источник: постановление Министерства труда и социальной защиты №61 от 19 июля 2018 года.
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Бюджет прожиточного минимума (БПМ) с 1 августа по 31 октября 2018 года в среднем на душу населения в расчете на месяц составит Br213,67. Новый БПМ на 3,4% выше, чем действующий...
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