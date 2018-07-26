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Торжественное собрание, посвящённое 165-летию со дня образования пожарной службы прошло в Лоеве
27.07.2018 — Новости Общества | Лоевский край
С благодарностью за службу
Торжественное собрание, посвящённое 165-летию со дня образования пожарной службы, огнеборцы отметили в дружном кругу коллег, семей, друзей, знакомых и просто неравнодушных жителей горпосёлка.
Искренне поздравила сотрудников РОЧС с праздником председатель районного исполнительного комитета Вероника Байкова. Обращаясь к тем, кто первым приходит на помощь бедствующим, кто умеет усмирить стихию огня, она подчеркнула важность выполняемой ими работы и выразила признательность за службу, ответственное отношение к делу, умение быстро и чётко решать поставленные задачи. Глава района вручила Благодарности от районного исполнительного комитета Виталию Кравченко и Владимиру Михальченко, от районного Совета депутатов — Николаю Фурсу.
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С благодарностью за службу Торжественное собрание, посвящённое 165-летию со дня образования пожарной службы, огнеборцы отметили в дружном кругу коллег, семей,...
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