Торжественное собрание, посвящённое 165-летию со дня образования пожарной службы прошло в Лоеве

С благодарностью за службу

Торжественное собрание, посвящённое 165-летию со дня образования пожарной службы, огнеборцы отметили в дружном кругу коллег, семей, друзей, знакомых и просто неравнодушных жителей горпосёлка.

Искренне поздравила сотрудников РОЧС с праздником председатель районного исполнительного комитета Вероника Байкова. Обращаясь к тем, кто первым приходит на помощь бедствующим, кто умеет усмирить стихию огня, она подчеркнула важность выполняемой ими работы и выразила признательность за службу, ответственное отношение к делу, умение быстро и чётко решать поставленные задачи. Глава района вручила Благодарности от районного исполнительного комитета Виталию Кравченко и Владимиру Михальченко, от районного Совета депутатов — Николаю Фурсу.

Начальник районного отдела по чрезвычайным ситуациям Александр Зак также поздравил коллег. Под аплодисменты присутствующих вручил заслуженную медаль «За безупречную службу III степени» Андрею Артёменко, Почётную грамоту Гомельского областного управления МЧС — Александру Шандраку, а многочисленные сердечные пожелания сослуживцам закончил традиционным: «сухих рукавов».

Со словами признательности за тесное взаимодействие, плодотворную совместную поисковую и профилактическую деятельность обратился к коллегам временно исполняющий обязанности должности начальника РОВД Дмитрий Марченко. Подкреплением к добрым пожеланиям стал памятный подарок.

Концертная программа артистов городского центра культуры стала приятным дополнением к праздничному настроению присутствующих.

Текст и фото Людмилы Кравцовой, «ЛК».