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27.07.2018 — Новости Общества | Лоевский край
В среду депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Светлана Чекан в рамках рабочей поездки посетила Лоевщину и провела встречу с коллективом центральной районной больницы.
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В среду депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Светлана Чекан в рамках рабочей поездки посетила Лоевщину и провела встречу с...
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