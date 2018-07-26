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Приоритетное направление деятельности — общение с избирателями на местах

27.07.2018 — Новости Общества | Лоевский край  
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Приоритетное направление деятельности — общение с избирателями на местах Приоритетное направление деятельности — общение с избирателями на местахВ среду депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Светлана Чекан в рамках рабочей поездки посетила Лоевщину и провела встречу с коллективом центральной районной больницы.
В ходе встречи депутат рассказала о законотворческой деятельности парламентариев, пояснила процедуру подготовки и принятия законопроектов, подробно остановилась на том, кто может выступать субъектом права законодательной инициативы, информировала о законопроектах, в работе над которыми участвует лично. В их числе — вопрос производства органической продукции, рассматриваемый в рамках комиссии по аграрной политике.
Светлана Владиславовна осветила ряд вопросов, волнующих граждан, в том числе медиков, информировала о проведенных и ещё запланированных масштабных мероприятиях на Лоевщине.
Присутствующих интересовали вопросы трудоустройства и создания новых рабочих мест в районе, перспективы открытия в горпосёлке Евроопта. Разъяснения по некоторым вопросам были даны в ходе встречи, остальные — взяты на личный контроль депутата.
По завершении выступления парламентарий призвала граждан к более активному проявлению деловой инициативы в условиях упрощённого открытия своего бизнеса, ведения предпринимательской деятельности и совместной работе в этом направлении, подчеркнув, что именно работа в округе дает возможность более глубокого анализа ситуации, которая находит затем своё отражение в законодательстве.
Татьяна Белова, «ЛК».

 
 
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В среду депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Светлана Чекан в рамках рабочей поездки посетила Лоевщину и провела встречу с...
 
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