В среду депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Светлана Чекан в рамках рабочей поездки посетила Лоевщину и провела встречу с коллективом центральной районной больницы.

В ходе встречи депутат рассказала о законотворческой деятельности парламентариев, пояснила процедуру подготовки и принятия законопроектов, подробно остановилась на том, кто может выступать субъектом права законодательной инициативы, информировала о законопроектах, в работе над которыми участвует лично. В их числе — вопрос производства органической продукции, рассматриваемый в рамках комиссии по аграрной политике.

Светлана Владиславовна осветила ряд вопросов, волнующих граждан, в том числе медиков, информировала о проведенных и ещё запланированных масштабных мероприятиях на Лоевщине.

Присутствующих интересовали вопросы трудоустройства и создания новых рабочих мест в районе, перспективы открытия в горпосёлке Евроопта. Разъяснения по некоторым вопросам были даны в ходе встречи, остальные — взяты на личный контроль депутата.

По завершении выступления парламентарий призвала граждан к более активному проявлению деловой инициативы в условиях упрощённого открытия своего бизнеса, ведения предпринимательской деятельности и совместной работе в этом направлении, подчеркнув, что именно работа в округе дает возможность более глубокого анализа ситуации, которая находит затем своё отражение в законодательстве.

Татьяна Белова, «ЛК».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Приоритетное направление деятельности — общение с избирателями на местах В среду депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Светлана Чекан в рамках рабочей поездки посетила Лоевщину и провела встречу с...