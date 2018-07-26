Порядок будет там, где его поддерживают постоянно

Заседание постоянной комиссии районного Совета депутатов по экономике, бюджету, финансам и коммунальной собственности началось с осмотра дворовых территорий и подъездов многоэтажных домов, расположенных по ул. Пинчука, Советской, Партизанской.

К сожалению, порядка во дворах члены комиссии не увидели. Зелёные зоны не обкошены, ждут ремонта некоторые элементы детских игровых площадок, в частности, песочницы. Много вопросов возникло по бетонированной площадке для контейнеров раздельного сбора мусора, оставленного посреди общественной территории временного туалета, установки гаража.

Как оказалось, не только райжилкомхоз недорабатывает в вопросах наведения порядка и благоустройства. Жильцы домов не всегда следят за клумбами, которые они разбили под окнами, поэтому кое-где вместе с цветами вольготно себя чувствует лебеда и другая сорная растительность.

Попутно комиссия разбиралась с обращением П.Н. Андреевец, касающимся уборки подъезда. Жильцы своевременно и в полном объёме оплачивают предоставляемые услуги, поэтому вправе требовать исполнения утверждённого графика уборки работниками КЖУП «Лоевский райжилкомхоз». Руководитель предприятия Дмитрий Гаврильков пообещал разобраться в причинах невыполнения работником своих обязанностей и заверил, что сделает всё возможное, чтобы такие случаи больше не повторились.

Коммунальному предприятию был дан срок до четверга навести порядок по всем обозначенным позициям.

В ходе совещания избраны заместитель председателя и секретарь комиссии, рассмотрены вопросы выполнения регионального комплекса мероприятий по реализации Государственной программы о социальной защите и содействии занятости населения на 2016-2020 годы, благоустройства дворовых территорий и текущего ремонта подъездов многоэтажек. По всем вопросам приняты соответствующие решения.

P.S. По состоянию на утро четверга, 26 июля, положение не изменилось. Вернее, к улучшению состояния можно отнести установку контейнеров для раздельного сбора ТКО на цементированную площадку. Но даже она не обкошена. Из ухудшений — кое-где возле клумб появились горы вырванной сорной растительности.

Людмила Александрова, «ЛК».

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