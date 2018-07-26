﻿ Порядок будет там, где его поддерживают постоянно. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Порядок будет там, где его поддерживают постоянно

27.07.2018 — Новости Общества | Лоевский край  
Размер текста:
A
A
A

Порядок будет там, где его поддерживают постоянноЗаседание постоянной комиссии районного Совета депутатов по экономике, бюджету, финансам и коммунальной собственности началось с осмотра дворовых территорий и подъездов многоэтажных домов, расположенных по ул. Пинчука, Советской, Партизанской.
К сожалению, порядка во дворах члены комиссии не увидели. Зелёные зоны не обкошены, ждут ремонта некоторые элементы детских игровых площадок, в частности, песочницы. Много вопросов возникло по бетонированной площадке для контейнеров раздельного сбора мусора, оставленного посреди общественной территории временного туалета, установки гаража.
Как оказалось, не только райжилкомхоз недорабатывает в вопросах наведения порядка и благоустройства. Жильцы домов не всегда следят за клумбами, которые они разбили под окнами, поэтому кое-где вместе с цветами вольготно себя чувствует лебеда и другая сорная растительность.
Попутно комиссия разбиралась с обращением П.Н. Андреевец, касающимся уборки подъезда. Жильцы своевременно и в полном объёме оплачивают предоставляемые услуги, поэтому вправе требовать исполнения утверждённого графика уборки работниками КЖУП «Лоевский райжилкомхоз». Руководитель предприятия Дмитрий Гаврильков пообещал разобраться в причинах невыполнения работником своих обязанностей и заверил, что сделает всё возможное, чтобы такие случаи больше не повторились.
Коммунальному предприятию был дан срок до четверга навести порядок по всем обозначенным позициям.
В ходе совещания избраны заместитель председателя и секретарь комиссии, рассмотрены вопросы выполнения регионального комплекса мероприятий по реализации Государственной программы о социальной защите и содействии занятости населения на 2016-2020 годы, благоустройства дворовых территорий и текущего ремонта подъездов многоэтажек. По всем вопросам приняты соответствующие решения.
P.S. По состоянию на утро четверга, 26 июля, положение не изменилось. Вернее, к улучшению состояния можно отнести установку контейнеров для раздельного сбора ТКО на цементированную площадку. Но даже она не обкошена. Из ухудшений — кое-где возле клумб появились горы вырванной сорной растительности.
Людмила Александрова, «ЛК».

 

 
 
Ссылка на источник 67
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Заседание постоянной комиссии районного Совета депутатов по экономике, бюджету, финансам и коммунальной собственности началось с осмотра дворовых территорий и...
 
Новости дня
Новости общества
 
Июль на прощание заявит о себе жарой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.07.2018
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.07.2018
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика