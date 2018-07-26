Июль на прощание заявит о себе жарой

В последние дни июля территория Беларуси окажется под влиянием скандинавского антициклона. Дождей будет немного и усилится жара, сообщает Белгидромет.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В субботу погодные условия еще будет определять влажная неустойчивая воздушная масса. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Местами прогремят грозы. Утром в отдельных районах возможен слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +16 +21°С, максимальная температура днем по республике составит от +26°С на западе до +32°С на востоке республики.

29 июля, в воскресенье, ожидается жаркая погода, в дневные часы воздух по республике прогреется до +27 +32°С, ночная температура не опустится ниже +15 +21°С. Местами, преимущественно по юго-западу республики, не обойдется без кратковременных грозовых дождей.

В понедельник в отдельных районах республики пройдут кратковременные грозовые дожди. Температура воздуха минимальная ночью +15 +21°С, максимальная температура днем составит от +26°С по северо-востоку до +32°С по юго-западу страны.

В последующие дни влияние скандинавского антициклона усилится. Будет преимущественно без осадков, лишь в основном по юго-западу страны, пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. По югу страны воздух прогреется до +31°С.