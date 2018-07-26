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Старый дуб на Смоленской на защиту которого встали жители окрестных домов, рубить не будут

27.07.2018 13:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Витебске спасают дуб, который хотят срубить из-за трех парковочных мест">Старый дуб возле новостройки на улице Смоленской, 15 в Витебске рубить не будут. Об этом заявил гендиректор городского УКС Михаил Мешко.


Фото: «Витебский курьер»

— Никто не собирался из-за парковки пускать под пилу вековое дерево. Рядом с домом № 15 по улице Смоленской будем возводить две новых многоэтажки, возле них будет удобная стоянка для авто. При строительстве обязательно учтем интересы владельцев машин и добавим пару дополнительных парковочных мест, — сообщил Михаил Мешко «СБ Беларусь Сегодня».

В городской инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды отметили, что направили в УКС письмо с призывом сохранить дерево.

Напомним, новоселы дома № 15 на Смоленской были обеспокоены тем, что многолетний дуб мог пойти под топор — он растет там, где по генплану планировали устроить парковку на три места.

— Мы собирали подписи, обращались в ГАИ, в комитет по архитектуре и строительству с просьбой внести изменения в генплан и сохранить дуб. Вроде, нам обещали оставить дерево, но официально это нигде не прописано, — объясняли свою тревогу жильцы.

 
Теги: Витебск
 
 
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"Рядом с домом № 15 по улице Смоленской будем возводить две новых многоэтажки, возле них будет удобная стоянка для авто", - сообщил гендиректор УКС.
 
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