Старый дуб на Смоленской на защиту которого встали жители окрестных домов, рубить не будут

Витебске спасают дуб, который хотят срубить из-за трех парковочных мест">Старый дуб возле новостройки на улице Смоленской, 15 в Витебске рубить не будут. Об этом заявил гендиректор городского УКС Михаил Мешко.



Фото: «Витебский курьер»

— Никто не собирался из-за парковки пускать под пилу вековое дерево. Рядом с домом № 15 по улице Смоленской будем возводить две новых многоэтажки, возле них будет удобная стоянка для авто. При строительстве обязательно учтем интересы владельцев машин и добавим пару дополнительных парковочных мест, — сообщил Михаил Мешко «СБ Беларусь Сегодня».

В городской инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды отметили, что направили в УКС письмо с призывом сохранить дерево.

Напомним, новоселы дома № 15 на Смоленской были обеспокоены тем, что многолетний дуб мог пойти под топор — он растет там, где по генплану планировали устроить парковку на три места.

— Мы собирали подписи, обращались в ГАИ, в комитет по архитектуре и строительству с просьбой внести изменения в генплан и сохранить дуб. Вроде, нам обещали оставить дерево, но официально это нигде не прописано, — объясняли свою тревогу жильцы.