Как выглядит новая детская больница в Гомеле, на которую обещал отдавать зарплату президент

Гомельскую областную детскую больницу возвели в рекордные сроки — ровно за два года! TUT.BY посмотрел на медучреждение, на которое собирали деньги всем миром, снаружи и изнутри.





Современная детская больница Гомелю и области была необходима как воздух. Старый корпус на Жарковского, построенный еще в 60-е годы прошлого века не соответствовал требованиям и нормам времени. В тесных палатах банально не хватало мест. В итоге детей принимали учреждения по всему городу. Все это усложняло не только жизнь маленьким пациентам, но и работу врачам.

— Мы, наконец, уйдем от этого хаоса, когда консультации наших деток проводятся в различных медучреждениях по всему городу. Конечно, это вызывает нервозность и недовольство населения, а врачам затрудняет диагностику болезней — так два года назад охарактеризовал тогдашнее положение дел в интервью областной газете начальник управления здравоохранения области Николай Васильков.





О необходимости строительства новой больницы в области заговорили в 2011 году. Нашли место — в районе медгородка, сделали проект. Не хватало главного — денег.

В июне 2016 в ситуацию вмешался президент . Во время своего визита в Гомель он поручил начать строительство больницы. Сроки под проект отвел рекордные — два года. Когда все будет готово, обещал приехать. И президента тут действительно ждут.





— Мы договорились, что это будет самая современная больница. Это дети, и оборудование должно быть соответствующим, — подчеркнул глава государства.

Отдельные поручения тогда же Александр Лукашенко дал в отношении источников финансирования строительства — участвовать в этом должны все: и республиканский, и областной, и городской бюджеты, а также меценаты и бизнесмены.

— Я готов свою зарплату отдавать. Надо собирать понемногу, чтобы это была общенародная стройка, а не надеяться только на республиканский бюджет, — сказал Александр Лукашенко.

Не известно, делился ли президент своей зарплатой. Но общенародной стройка точно стала. Средства на проект выделили из республиканского бюджета, деньги жертвовали бизнесмены, спортсмены и предприятия. Кроме этого на строительство больницы была перечислена часть денег, заработанных белорусами на республиканском субботнике 2017 года.





Генеральным подрядчиком объекта выступил Строительный трест № 14. Также на площадке работали 15 субподрядных организаций и бесплатно трудились студенческие бригады.

Учитывая сроки, которые поставил президент, работы велись круглосуточно. Ежедневно на объекте находилось не менее 500 человек, — рассказали TUT.BY в генподрядной организации.





Труды оказались не напрасными. Несколько корпусов с переходными галереями выглядят современно и впечатляют. А что же внутри?

Во-первых стало просторнее. Новый детский больничный комплекс рассчитан на 552 койки.





Гордость новой больницы — приемное отделение. Кто помнит старое — с тесной комнатушкой — поймет. Теперь же в новом здании разместились сразу несколько смотровых боксов.

— Раньше в приемном дежурили лор и педиатр. Теперь на месте круглосуточно будут находиться все необходимые специалисты — от терапевта до хирурга, — проводят по длинному просторному коридору экскурсию представители администрации больницы.





Вместе с площадями и новыми кабинетами врачи получили и необходимое для работы современное оборудование.

— Если раньше ребенка, чтобы сделать снимок, нужно было везти в другое учреждение, то теперь все под одной крышей: МРТ, компьютерный томограф, современное рентгенодиагностическое, ультразвуковое, эндоскопическое оборудование, — перечисляет заведующая рентгеновским отделением Светлана Бера.





— А вы видели наше операционное отделение? Да это ж космический корабль, — хвалятся медработники.

Интегрированная операционная с экранами, сенсорами и камерами оборудована системой ламинарного потока воздуха, что позволяет сохранить стерильность в зоне ведения операции.









Несмотря на то, что торжественного открытия больницы пока не было, палаты уже заселили первые пациенты.

Мама двухлетней Карины Ольга говорит, что прежде всего, довольна условиями, созданными для маленьких пациентов и их родителей. В палатах — удобная мебель, санузел и душ.





Мама другой маленькой пациентки Елена вспоминает, как когда-то с еще первым своим ребенком лежала в старом корпусе. Условия, говорит, были ужасные, палаты тесные, на все отделение один санузел. Единственное, что давало сил пережить весь этот стресс — доктора.

— Врачи здесь — просто чудо. Я их всех до сих пор помню, хотя прошло уже больше 15-ти лет, и слава богу, что наконец-то теперь они могут работать в нормальных условиях, — не скрывает радости женщина.













