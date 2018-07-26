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На пожаре в Минском районе погибли двое детей

27.07.2018 12:43 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 27 июля. На пожаре в Минском районе погибли двое детей 2014 и 2011 годов рождения.

Как сообщила пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям, 26 июля в 23.37 поступила информация о возгорании в комнате на пятом этаже пятиэтажного общежития в поселке Лесной Минского района.

Прибывшие к месту вызова пожарные обнаружили, что из окна на пятом этаже идет дым. Спасатели вынесли из комнаты двух детей без сознания и передали бригаде скорой медицинской помощи. "После проведения реанимационных мероприятий медики констатировали смерть детей", — говорится в сообщении.

Выяснилось, что на момент происшествия брат с сестрой находились дома одни. Дети жили с отцом. По предварительным данным, отец был на рыбалке.

Огнем уничтожены кровать и постельные принадлежности, повреждена отделка стен и оконное остекление в комнате, закопчены имущество и отделка стен блока.

Причина пожара устанавливается.
Ирина Турчина, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 27 июля. На пожаре в Минском районе погибли двое детей 2014 и 2011 годов рождения. Как сообщила пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям, 26 июля в 23.37...
 
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