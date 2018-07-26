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В отношении речицкого активиста оппозиции Олега Шабетника возбуждено уголовное дело за клевету на чиновника
27.07.2018 12:06 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 27 июля. В отношении оппозиционного активиста из Речицы (Гомельская область) Олега Шабетника возбуждено уголовное дело за клевету на чиновника, сообщает пресс-служба Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ).
Шабетника подозревают в клевете на начальника районной инспекции комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Николая Моисеенко. Дело по ч. 2 ст. 188 УК возбуждено после неоднократных обращений чиновника.
Как отметили в БАЖ, конфликт между предпринимателем Шабетником и чиновникам произошел 27 декабря 2017 года, после чего активист изложил ситуацию на своей странице в "Фейсбуке". Шабетник заявил об угрозах и незаконных требованиях со стороны Моисеенко и написал заявление в правоохранительные органы.
Более чем через полгода после конфликта Следственный комитет возбудил уголовное дело. Часть 2 статьи 188 Уголовного кодекса (клевета, содержащаяся в публичном выступлении, либо в печатном или публично демонстрирующемся произведении, либо в средствах массовой информации, либо в информации, размещенной в глобальной компьютерной сети интернет, либо соединенная с обвинением в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления) предусматривает наказание в виде штрафа, исправительных работ, ареста или ограничения свободы на срок до трех лет.
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Это не первое за последние дни возбуждение уголовного дела за клевету или оскорбление в отношении активистов. Ранее сообщалось, что против брестского блогера Сергея Петрухина возбуждено дело по ч. 2 ст. 189 УК (оскорбление, нанесенное в публичном выступлении, либо в печатном или публично демонстрирующемся произведении, либо в средствах массовой информации). Эта статья предусматривает штраф или исправительные работы на срок до двух лет, или арест, или ограничение свободы до трех лет.
Петрухин пока не комментирует ситуацию. Блогер последнее время снимает много видео на тему протестов в связи со строительством аккумуляторного завода под Брестом.
Алексей Александров, БелаПАН.
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В отношении речицкого активиста оппозиции Олега Шабетника возбуждено уголовное дело за клевету на чиновника
Минск, 27 июля. В отношении оппозиционного активиста из Речицы (Гомельская область) Олега Шабетника возбуждено уголовное дело за клевету на чиновника, сообщает...
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