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Семья Марковец из Погост-Загородского создает красоту на своем приусадебном участке

27.07.2018 — Новости Общества | Полесская правда  
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Этот дом на въезде в Погост-Загородский с юго-востока самый первый. Он сразу привлекает внимание, и становится понятно, что люди здесь живут неординарные, что любят создавать вокруг себя красоту, а значит, и в душе такие же.

Семья Марковец из Погост-Загородского создает красоту на своем приусадебном участке

Хозяева красивого двора – Владимир Андреевич и Тамара Михайловна Марковцы – давно задают тон в приусадебном дизайне местности. А теперь, когда находятся на заслуженном отдыхе, времени на любимое дело стало больше. Несколько лет назад семья выиграла в районном конкурсе ветеранских подворий, в этом году в борьбу вступила снова.

Семья Марковец из Погост-Загородского создает красоту на своем приусадебном участке

Каждый год в усадьбе Марковцов, утопающей в цветах, украшенной садовыми фигурками и целыми композициями, появляется что-то новенькое. Недавно по сажалке «поплыли» белые лебеди, которых умелый хозяин вырезал из пенопласта, усадил на деревянный плот и «отпустил» на водоем. Просто, оригинально и очень красиво. Над входом во двор встречает картинка-щенок. В прошлом году здесь был петух, как символ года, а теперь, соответственно, собака. К слову, петух переместился на калитку птичьего двора. На входе в огород и к небольшой сажалке – изображение рыбы.  Все по полочкам у настоящих хозяев.

Семья Марковец из Погост-Загородского создает красоту на своем приусадебном участке

Семья Марковец из Погост-Загородского создает красоту на своем приусадебном участке

Семья Марковец из Погост-Загородского создает красоту на своем приусадебном участке

Семья Марковец из Погост-Загородского создает красоту на своем приусадебном участке

Идей у Владимира Андреевича по украшению и без того уже очень красивого двора много. Что-то видит у других и делает так же, а что-то придумывает сам. Во всем помощницей выступает Тамара Михайловна, на ней заботы о цветниках, которые даже в периоды засухи благоухают и радуют глаз. Петунии, георгины, львиный зев, бегония, герань, лилии, сальвии, гвоздика, бархатцы, новинка нынешнего сезона – красная астра… А рядом плетеные из лозы корзины, пальма из пластиковых бутылок, фанерный аист и многое другое, сделанное руками мужа. Везде порядок и уют, душевно обустроенная зона отдыха для семьи, которая значительно увеличивается, когда приезжают дети и внуки.

Семья Марковец из Погост-Загородского создает красоту на своем приусадебном участке

Семья Марковец из Погост-Загородского создает красоту на своем приусадебном участке

Семья Марковец из Погост-Загородского создает красоту на своем приусадебном участке

Семья Марковец из Погост-Загородского создает красоту на своем приусадебном участке

Семья Марковец из Погост-Загородского создает красоту на своем приусадебном участке

Семья Марковец из Погост-Загородского создает красоту на своем приусадебном участке

Семья Марковец из Погост-Загородского создает красоту на своем приусадебном участке

Семья Марковец из Погост-Загородского создает красоту на своем приусадебном участке

Год малой родины и наведение порядка на земле длятся для семьи Марковец много лет. Подтянись за такими хозяевами другие – и мы жили бы в прекрасном саду и уж точно больше времени пребывали бы в хорошем настроении.

Людмила РЕБКОВЕЦ.

Фото автора.

 
 
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