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Как под Гродно собирают голубику, за которой едут даже из Москвы

27.07.2018 15:12 — Новости Общества | Tut.by  
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В СПК «Прогресс-Вертелишки», помимо прочего, уже 14 лет выращивают голубику. Ежедневно в хозяйстве собирают несколько тонн полезных ягод. Сейчас здесь более 12 га голубики, 7,5 из которых плодоносят. Первые ягоды куст дает на 5-й год жизни, до этого за ним надо неустанно и кропотливо ухаживать.


Голубика — нежный и требовательный товар, хранить, перевозить, даже собирать ее надо правильно. Испортить ее и понести убытки очень легко. В сборщики здесь набирают опытных сезонных рабочих.


 — Смотрите, ягоду надо снять аккуратно. Важно ее не раздавить. Причем делать все надо быстро. Тяжелая работа? В сельском хозяйстве, наверное, других не бывает. В день, бывает, до 100 кг собираю, — говорит одна из сборщиц ягод Мария Метелева-Лазаренкова.


Каждый куст дает сегодня от 1 до 4 кг голубики. Ежедневно в хозяйстве собирают несколько тонн полезных ягод. За хорошим урожаем, подчеркивает начальник производственного участка № 5 Сергей Сакута, стоит каждодневный кропотливый труд. Голубика, как и многие другие растения, боится заморозков, болезней, требовательна к почве и очень влаголюбива. Под каждый куст в день через капельный полив подается по 20−40 литров воды.


Голубику реализуют на месте: оптовые покупатели съезжаются отовсюду, говорят, что на ура ягода из-под Гродно идет даже в Москве.


Кстати, выращивают в хозяйстве и другие ягоды. Например, урожай клубники в этом году в хозяйстве уже превысил 53 тонн. В 2017 году он был всего около 2,5 тонны. Тогда сильно навредили июньские заморозки. Кстати, сбор клубники еще не закончен. Свежими ягодами покупателей планируют радовать до сентября. Ограничиваться производством лишь нескольких видов продукции в хозяйстве не спешат.

Заложил Сергей Сакута и плантацию малины в 0,5 га. Урожай будет ближе к осени. А в теплице, где выращивались саженцы голубики, он начал разведение винограда. По виду и вкусу ягоды совершенно не отличаются от тех, что привозят в Беларусь с юга.

 
Теги: Гродно
 
 
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В СПК "Прогресс-Вертелишки", помимо прочего, уже 14 лет выращивают голубику. Ежедневно в хозяйстве собирают несколько тонн полезных ягод. Сейчас здесь более 12 га...
 
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