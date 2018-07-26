Именины директора в суперлуние

27 июля председатель райкома профсоюза работников АПК Виталий ИВАШКО поздравил с днём рождения руководителя фермерского хозяйства «Белагросервиса» Валентина Товкача.







Всё больше предприятий и организаций агропромышленного комплекса присоединяются к профессиональному союзу. Год назад на «Белагросервисе» приняли решение о создании своей профессиональной первичной организации и о вступлении в профсоюз работников АПК. Председателем «первички» избрали Сергея Малиновского. Руководитель предприятия Валентин Товкач поддержал инициативу и сам вступил в профсоюз.

Сегодня, 27 июля, в свой день рождения Валентин Болеславович принимал поздравления и подарки от райкома профсоюза в лице Виталия Ивашко. Виталий Иванович отметил плодотворную деятельность предприятия, личные положительные качества руководителя, большую работу по создании рабочих мест и наращивании объёмов производства в «Белагросервисе».

Алла КЛЕМЕНОК.

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