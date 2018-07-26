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В ДТП в Борисовском районе тяжелые травмы получил ребенок
27.07.2018 13:55 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 27 июля. В Борисовском районе в дорожно-транспортном происшествии ребенок получил тяжелые травмы.
Как сообщает управление ГАИ УВД Минского облисполкома, в Борисовском районе 26 июля около 14.35 на автодороге Приямино — Велятичи — Выдрица 34-летний водитель, управляя фурой Iveco Daily, вблизи деревни Каменка совершил наезд на шестилетнюю девочку.
Выяснилось, что ребенок вместе с бабушкой вышли из рейсового автобуса на остановке, а на противоположной стороне их ждал дедушка. Увидев того, внучка внезапно стала перебегать дорогу и попала под проходящий автомобиль. Пострадавшая с закрытой черепно-мозговой травмой тяжелой степени госпитализирована в реанимационное отделение больницы.
Возбуждено уголовное дело.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Минск, 27 июля. В Борисовском районе в дорожно-транспортном происшествии ребенок получил тяжелые травмы. Как сообщает управление ГАИ УВД Минского облисполкома, в...
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