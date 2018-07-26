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Каждый четвертый стобалльник в стране пошел в программисты. БГУИР назвал проходные баллы на бюджет
27.07.2018 15:41 — Новости Общества | Tut.by
Четверть абитуриентов, сдавших в этом году ЦТ на сто баллов, поступили в БГУИР. Средний балл в главный IT-вуз страны в 2018-м подрос и составил 339.
Всего сто баллов на ЦТ в 2018-м
Еще в топ-5 БГУИР в 2018-м вошли:
— Выросли в этом году и проходные баллы на специальности, где конкурс абитуриентов традиционно ниже, — сообщают в пресс-службе университета. — Для сравнения, «Радиоинформатика» — 284 балла, против 274 в 2017-м., «Нанотехнологии и наноматериалы в электронике» — 272 и 257 соответственно.
В университете в этом году на 30 процентов увеличили набор на IT-специальности. При этом, отмечают в пресс-службе вуза, проходной балл на эти специальности остался на уровне 2017-го.
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Четверть тех, кто сдал в этом году ЦТ на сто баллов, поступили в БГУИР. Средний балл в главный IT-вуз страны в 2018-м подрос и составил 339.
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