Каждый четвертый стобалльник в стране пошел в программисты. БГУИР назвал проходные баллы на бюджет

Четверть абитуриентов, сдавших в этом году ЦТ на сто баллов, поступили в БГУИР. Средний балл в главный IT-вуз страны в 2018-м подрос и составил 339.



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Всего сто баллов на ЦТ в 2018-м набрало 392 абитуриента, 97 из них поступили на бюджет в БГУИР. Самой популярной у парней и девушек оказалась специальность «Экономика электронного бизнеса» — 384 балла. Год назад в лидерах была «Информатика и технологии программирования» — 380.

Еще в топ-5 БГУИР в 2018-м вошли:

«Электронный маркетинг» (проходной балл в 2018 году — 377, полупроходной — 376, в 2017 — 352);

«Информатика и технологии программирования» (проходной балл в 2018 году — 371, полупроходной — 370, в 2017 — 380);

«Программное обеспечение информационных технологий» (проходной балл в 2018 году — 370, полупроходной — 369, в 2017 — 372);

«Информационные системы и технологии (в игровой индустрии)» (проходной балл в 2018 году — 368, в 2017 — 370).

— Выросли в этом году и проходные баллы на специальности, где конкурс абитуриентов традиционно ниже, — сообщают в пресс-службе университета. — Для сравнения, «Радиоинформатика» — 284 балла, против 274 в 2017-м., «Нанотехнологии и наноматериалы в электронике» — 272 и 257 соответственно.

В университете в этом году на 30 процентов увеличили набор на IT-специальности. При этом, отмечают в пресс-службе вуза, проходной балл на эти специальности остался на уровне 2017-го.