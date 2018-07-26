Будет жарко. Погода в Гомеле в выходные

В ближайшие выходные нас ждет настоящее лето. Будет солнечно, жарко и, наконец-то, без осадков.





По данным сайта pogoda.by, в субботу будет облачно с прояснениями, +30 °C .

В воскресенье в Гомеле — ясно и +33°C .