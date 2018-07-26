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Будет жарко. Погода в Гомеле в выходные
27.07.2018 16:00 — Новости Общества | Tut.by
В ближайшие выходные нас ждет настоящее лето. Будет солнечно, жарко и, наконец-то, без осадков.
По данным сайта pogoda.by, в субботу будет облачно с прояснениями, +30 °C .
В воскресенье в Гомеле — ясно и +33°C .
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В ближайший уик-энд нас ждет настоящее лето. Будет солнечно, жарко и, наконец-то, без осадков.
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