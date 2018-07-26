Задумайтесь уже сегодня, чтобы не было поздно завтра

«Я занята». «Хочу сегодня просто отдохнуть, устала на работе». «У меня был тяжелый день, поэтому лучше не беспокоить». «Я работаю почти сутки, даже отдохнуть некогда». Примерно такие или похожие слова слышат подростки от родителей, которым часто нет на них времени по причине постоянной загруженности или просто нежелания ими заниматься. Отсюда эти самые дети оказываются предоставлены сами себе, их воспитанием занимается улица. Большую часть свободного времени они проводят в кругу таких же подростков, которые от ничегонеделания, вседозволенности и от того, что нет постоянного родительского контроля (хотя многие родители и считают, что подростки – это уже вполне самостоятельные личности, и контролировать их не нужно), начинают воровать, то есть, становятся на скользкую дорожку, выбраться из которой порой очень и очень сложно. Она заманивает, дурманит, опьяняет… Молодые люди, совершая противоправные действия, думают, что никто об этом не узнает, что все пройдет незамеченным и никакого наказания за это не последует. Со временем многие одумываются и больше никогда не возвращаются к содеянному, но есть среди них и такие, которые, попробовав один раз, повторяют правонарушения снова и снова.

…Дело с кражей цветного металла из частных гаражей горпоселка 17-летний Саша, 16-летний Ваня и 15-летний Артем задумали и спланировали заранее. Собрались вечером накануне преступления в квартире Вани (в самом начале вместо третьего, Артема, был его друг Денис, которого почему-то потом на дело решили не брать), обсудили все детали, кто будет стоять на «шухере», кто – воровать, подготовили старые кроссовки, перчатки, ломы и в 23.00 пошли к гаражам. Первый взломать не удалось, так как замок был слишком крепким, второй вскрыли и зашли вовнутрь, там стоял старый «Москвич» и лежали различные вещи, из которых того, что было нужно грабителям, не было. Поэтому они отправились к третьему гаражу, однако, подойдя ближе к нему, увидели, что дверь была приоткрыта и внутри горел свет. Кроме того, в самом гараже находился его хозяин, который услышал какие-то звуки на улице и решил проверить, что там. Ребята испугались, потому что такого неожиданного поворота они никак не ожидали, и убежали. Артем, который все это время стоял неподалеку, тоже побежал вслед за друзьями. План «кража» осуществить не удалось. Подростки были уверены, что все на этом и закончится. Но не тут-то было…

… 10 июля в суде Октябрьского района состоялось заседание, на котором вышеназванные несовершеннолетние обвинялись в покушении на совершение кражи по части 1 статьи 14, части 2 статьи 205 УК. Два подростка на суд явились со своими законными представителями – мамами, а интересы третьего представлял главный специалист отдела образования, спорта и туризма.

Очень печально, что мама самого старшего, Саши, не явилась на суд и даже ни разу не позвонила заранее, чтобы узнать о сыне.

Что же толкнуло парней на такой шаг? Как признались потом в суде Ваня и Саша, им нужно было вернуть определенную сумму в магазин за взятые в долг кроссовки, вот они и решились таким способом ее добыть. Артему, по его словам, не хватало денег на карманные расходы, хотя мама и выдавала ему каждый день по два рубля. Ему показалось этого мало, и он решил присоединиться к друзьям.

Когда каждый из подростков рассказывал о том, как все было, у меня лично создалось впечатление, что они заранее договорились не только, что кому делать во время совершения кражи, но и потом, когда уже дело отдали в суд, а также на самом заседании, что кому говорить и как говорить. И уже потом, когда раскаивались, говорили, как мне показалось, не совсем искренне, до конца так и не осознав свою вину.

Эти ребята уже не раз попадались. Ваня был судим за хулиганство, не выдержал год и снова попался на краже, хотя, исходя из характеристики, данной тем учебным заведением, в котором он обучался, очень положительный парень. Саша (родом из другого района) тоже уже попадался на воровстве. И Артем был не раз замечен с чужими телефонами, еще когда учился в школе. В общем, это темноватое прошлое у всех парней, их сомнительная совместная дружба, способствовали тому, о чем речь шла выше.

Когда я смотрела на этих ребят, почему-то не испытывала жалости по отношению к ним. Да, может быть, смягченная мера наказания в виде ограничения свободы на год Саше и Ване и ограничение досуга на 6 месяцев Артему, — намного лучше, чем отбывать этот же год там, где сидят отъявленные преступники. Но другой вопрос: выдержат ли они этот период под строгим контролем милиции и других служб, не захотят ли снова ступить на скользкую дорожку???

Конечно, для того, чтобы это не повторилось, нужна работа всех. Но, в первую очередь, я считаю, нужен контроль самых близких людей – родителей. Нужно с самого детства разговаривать с ребенком, отбросив свои дела. Да, работа, да, семья, да, я занята, но нужно найти время для того, чтобы побыть со своим сыном или дочерью.

Уважаемые родители! Интересуйтесь личной жизнью своих детей, с кем они дружат, с кем общаются, где и как проводят время. Задумайтесь уже сегодня, чтобы не было поздно завтра!

Александра Гаврилова.

P. S. Все события реальные, имена в целях конфиденциальности изменены.