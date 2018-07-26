Жизненно важная поддержка Воспитываете ребенка с инвалидностью? Тогда эта информация для вас.





В Республике Беларусь осуществляется эффективная политика в отношении детей-инвалидов, а также направлены меры для социальной защиты данной категории лиц для их полноправного участия в жизни общества. Ниже мы рассмотрим, какие именно льготы имеют семьи с детьми-инвалидами и сами дети.

Инесса Михальцевич, заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома – начальник отдела пенсий и пособий:

— Порядок назначения и выплаты государственных пособий семьям, воспитывающим детей, регулируется Законом Республики Беларусь от 29 декабря 2012 года «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» и Положением о порядке назначения и выплаты государственных пособий семьям, воспитывающим детей, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь.

Назначение государственных пособий осуществляется комиссиями по назначению государственных пособий по месту работы либо в предусмотренных законодательством случаях в органах по труду, занятости и социальной защите по заявительному принципу и при условии предоставления необходимых документов. Государственные пособия назначаются со дня возникновения права, если обращение за их назначением последовало не позднее 6 месяцев со дня возникновения такого права. В случае пропуска шестимесячного срока, пособие назначается с даты подачи заявления.

ПЕНСИИ И ПОСОБИЯ

— Согласно законодательству ребенок с инвалидностью имеет право на социальную пенсию по инвалидности, размер которой зависит от степени утраты здоровья, — рассказывает начальник отдела пенсий и пособий управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Инесса Михальцевич. — Она назначается и выплачивается до достижения ребенком 18 лет. На текущую дату размеры пенсий следующие:

1 степень — 80% БПМ — 165,26 руб.,

2 степень — 85% БПМ — 175,59 руб.,

3 степень — 95% БПМ — 196,25 руб.,

4 степень — 110% БПМ — 227,24 руб.

Помимо пенсий, семьям с детьми-инвалидами выплачиваются ежемесячные государственные пособия, а для семей, в которых необходим уход за ребенком-инвалидом, дополнительно предусмотрено еще и пособие по уходу.

Следует отметить, что белорус-ское законодательство дает возможность получать пособие по уходу и трудиться. Это позволяет родителям детей-инвалидов (чаще — матерям) повысить уровень дохода своей семьи, а также выработать страховой стаж для назначения трудовой пенсии.

Право на пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет может быть предоставлено матери (мачехе), отцу (отчиму) в полной семье, родителю — в неполной, усыновителю, опекуну, которые фактически осуществляют уход, если они:

не работают или работают на условиях неполного рабочего времени (0,5 ставки) у одного или нескольких нанимателей или выполняют работу на дому у одного нанимателя;

являются индивидуальными предпринимателями, нотариусами, адвокатами, ремесленниками, лицами, осуществляющими дея-тельность в сфере агроэкотуризма, и приостановили деятельность в порядке, установленном законодательством;

являются индивидуальными предпринимателями и не осущест-вляют предпринимательскую деятельность в связи с нахождением в процессе ликвидации;

находятся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет (отпуске по уходу за детьми, предоставляемом по месту работы) или академическом отпуске;

получают пенсию (независимо от ее вида) либо ежемесячную страховую выплату от «Белгос-страха».

Размер пособия по уходу за ребенком-инвалидом, имеющим I или II степень утраты здоровья, а также за ребенком-инвалидом до 3-х лет, имеющим III или IV степень утраты здоровья, составляет 100% бюджета прожиточного минимума (БПМ). На данный момент — 206,58 руб. Пособие по уходу за ребенком, имеющим III или IV степень утраты здоровья, после достижения им возраста 3 лет — 120 % БПМ (247,90 рублей).

Право на пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей имеют мать (мачеха) или отец (отчим) в полной семье, родитель в неполной семье, усыновитель (удочеритель), опекун (попечитель) при воспитании ими ребенка (детей) старше 3 лет, если в семье: воспитывается ребенок-инвалид в возрасте до 18 лет; ребенок в возрасте до 18 лет, инфицированный вирусом иммунодефицита человека; отец (отчим) или усыновитель (удочеритель) проходят срочную военную службу, альтернативную службу; оба родителя (мать (мачеха), отец (отчим)) в полной семье либо родитель в неполной семье, усыновитель (удочеритель) являются инвалидами I или II группы, а также если один из родителей (мать (мачеха) или отец (отчим)) в полной семье является инвалидом I группы, а второй осуществляет уход за ним и получает пособие, предусмотренное законодательством.

Справочно Обязательным условием является, чтобы трудоспособный отец в полной семье или родитель в неполной семье работали в Беларуси или были заняты в предшествующем году не менее 6 месяцев, а также работали (были заняты) на момент обращения за пособием.

Более подробную информацию о пенсиях и пособиях можно получить в кабинете №2 ( тел. 4-32-02) управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома либо на сайте управления http://utvor.grodno.by в разделе «Пенсии и пособия».

Трудовые льготы

По заявлению лица, воспитывающего ребенка-инвалида до 18 лет, ежемесячно предоставляется один дополнительный свободный от работы день с сохранением 100% среднего дневного заработка. Также матери (отцу, опекуну, попечителю), воспитывающей ребенка-инвалида до 18 лет, предоставляется один дополнительный свободный от работы день в неделю с оплатой в размере среднего дневного заработка при наличии письменного заявления.

Право на досрочную пенсию. Период ухода за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет включается в стаж работы. Кроме того, если мать воспитывает ребенка-инвалида не менее 8 лет в период до его совершеннолетия и при стаже работы не менее 20 лет, то она имеет право выйти на досрочную пенсию со снижением общеустановленного пенсионного возраста на 5 лет. Таким же правом наделены и отцы, воспитывающие детей с инвалидностью не менее 8 лет при условии наличия стажа работы не менее 25 лет и в случае, если этим правом не воспользовалась мать ребенка-инвалида.

Подгузники, питание, средства реабилитации…

Если семья, в которой воспитывается ребенок-инвалид, испытывает материальные трудности и ее доход ниже критерия нуждаемости (по состоянию на 1.03.2018г. критерий нуждаемости — 199,32 руб. на каждого члена семьи), то она может обратиться за предоставлением государственной адресной социальной помощи (ГАСП) в Территориальный центр социального обслуживания населения.

У нас в стране существует несколько видов ГАСП:

ежемесячное и единовременное пособие на приобретение продуктов питания, лекарственных средств, одежды, обуви и на другие нужды для обеспечения нормальной жизнедеятельности;

пособие для возмещения затрат на приобретение подгузников;

обеспечение продуктами питания детей первых двух лет жизни.

— Смысл ежемесячного социального пособия в том, чтобы подтянуть бюджет семьи до прожиточного минимума, — рассказывает заведующий отделением первичного прие-ма, информации, анализа и прогнозирования ТЦСОН Ирина Родик. — Обычно оно назначается на срок от одного до шести месяцев, но по решению комиссии временной период может быть увеличен до 12 месяцев для ряда категорий граждан (в их числе — неполные семьи, в которых родитель осуществляет уход за ребенком-инвалидом).

При предоставлении ежемесяч-ного пособия принимаются во внимание доходы за 12 месяцев каждого из совместно проживающих и ведущих общее хозяйство. В случае если по одному адресу проживают несколько семей, имеющих общий лицевой счет, но ведущих раздельное хозяйство, доходы учитываются отдельно для каждой семьи.

Что касается единовременного социального пособия, то оно предоставляется семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, нарушающей нормальную жизнедеятельность, при условии, что их среднедушевой доход составляет не более 1,5 величины критерия нуждаемости.

Размер помощи в зависимости от трудной жизненной ситуации устанавливается в сумме, не превышающей 10-кратного размера БПМ в среднем на душу населения, действующего на дату принятия решения. Повторно в течение календарного года единовременная социальная помощь может быть предоставлена семьям, пострадавшим в результате стихийных бедствий, катастроф, пожаров и иных чрезвычайных ситуаций непреодолимой силы, если до этого они реализовали свое право на единовременную помощь в связи с иной трудной жизненной ситуацией.

Бесплатное обеспечение продуктами питания детей первых двух лет жизни. Подобная помощь предоставляется семьям, имеющим доход на каждого члена ниже прожиточного минимума. Семьям при рождении и воспитании двойни или более детей она положена независимо от величины среднедушевого дохода.

Не учитывается среднедушевой доход семьи и при возмещении затрат на приобретение подгузников. На данный вид ГАСП могут рассчитывать семьи, где воспитывается ребенок-инвалид до 18 лет, имеющий IV степень утраты здоровья. Ее размер устанавливается в сумме, не превышающей 1,5-кратного размера БПМ, действующего на дату принятия решения (предоставляется 4 раза в течение календарного года, но не более одного раза в месяц).

Также в соответствии с постанов-лением «О государственном реестре технических средств социальной реабилитации и порядке обеспечения ими отдельных категорий граждан» дети-инвалиды обеспечиваются различными техническими средствами социальной реабилитации как бесплатно, так и на условиях частичной оплаты.

По вопросам предоставления государственной адресной помощи можно обращаться в ТЦСОН Вороновского района по адресу: д. Бояры, ул. Солнечная, 8, тел. для справок 4-04-58.

Подготовила Татьяна Дудко.