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Медики приглашают доноров и пациентов обсудить, можно ли не платить за сдачу крови

27.07.2018 16:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Обсуждение изменений в закон о донорстве крови пройдет в понедельник, 30 июля, в Городском центре трансфузиологии.

Сотрудники центра приглашают и доноров, и пациентов в понедельник, 30 июля в 15:00, принять участие в общественном обсуждении проекта Закона «Об изменении законов по вопросам донорства крови и ее компонентов». Собрание пройдет в конференц-зале городского центра трансфузиологии (Минск, ул. Уральская, 5, этаж 5, кабинет 515). Также предложения по законопроекту можно отправлять на электронный адрес n_reut@house.gov.by.

Напомним, закон «О донорстве крови и ее компонентов», принятый в 2010 году, собираются изменить. Общественное обсуждение стартовало 18 июля. Прочесть законопроект можно здесь.

Основное новшество в том, что донорство крови в Беларуси хотят сделать безвозмездным, платить деньги государство готово только за донорство ее компонентов.

Сейчас в Беларуси доноры могут сдавать кровь за деньги и безвозмездно. Возмездному донору за 450 миллилитров крови платят около 93 рублей. Донору также положены два выходных: в день сдачи крови и в любой другой день. Если человек сдавал кровь платно, центр оплачивает эти два выходных из расчета среднедневного заработка за каждый день. Полагается донорам и питание.

В прошлом году каждая четвертая донация крови в Беларуси была бесплатной, к 2020 году хотят перейти на стопроцентное безвозмездное донорство крови.

 
Теги: Минск
 
 
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Обсуждение изменений в закон о донорстве крови пройдет в понедельник, 30 июля, в Городском центре трансфузиологии.
 
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