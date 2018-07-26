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Медики приглашают доноров и пациентов обсудить, можно ли не платить за сдачу крови
27.07.2018 16:41 — Новости Общества | Tut.by
Обсуждение изменений в закон о донорстве крови пройдет в понедельник, 30 июля, в Городском центре трансфузиологии.
Сотрудники центра приглашают и доноров, и пациентов в понедельник, 30 июля в 15:00, принять участие в общественном обсуждении проекта Закона «Об изменении законов по вопросам донорства крови и ее компонентов». Собрание пройдет в конференц-зале городского центра трансфузиологии (Минск, ул. Уральская, 5, этаж 5, кабинет 515). Также предложения по законопроекту можно отправлять на электронный адрес n_reut@house.gov.by.
Напомним, закон «О донорстве крови и ее компонентов»,
Основное новшество в том, что донорство крови в Беларуси хотят
Сейчас в Беларуси доноры могут
В прошлом году каждая четвертая донация крови в Беларуси была бесплатной, к 2020 году хотят перейти на стопроцентное безвозмездное донорство крови.
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Обсуждение изменений в закон о донорстве крови пройдет в понедельник, 30 июля, в Городском центре трансфузиологии.
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