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Физлицам в Беларуси разрешат обращаться за админпроцедурами в любую налоговую

27.07.2018 16:59 — Новости Общества | БелТА  
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Физлицам в Беларуси разрешат обращаться за админпроцедурами в любую налоговую

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Физическим лицам в Беларуси разрешат обращаться за административными процедурами в любую налоговую. Такое предложение содержится в проекте закона об изменении Налогового кодекса, сообщает БЕЛТА.

Предполагается, что физическое лицо, не являющееся ИП, получит право обращаться независимо от места постановки на учет, места жительства за осуществлением административных процедур в инспекции Министерства по налогам и сборам по району, городу или району в городе.

В обновленном кодексе также прописано, что плательщик имеет право получать от налоговых органов независимо от места постановки на учет бесплатную информацию о действующих налогах, сборах (пошлинах), актах налогового законодательства, а также о правах и обязанностях плательщиков, налоговых органов и их должностных лиц.

Кроме того, в Налоговом кодексе появится принцип презумпции добросовестности плательщика налогов, сборов (пошлин). Плательщик налогов, сборов (пошлин) признается действующим добросовестно, пока этот факт не будет опровергнут на основании документально подтвержденных сведений, отмечается в новой редакции кодекса.

Налогообложение в Беларуси также будет основываться на принципах законности, обязательности, равенства и справедливости налогообложения, а также гласности и стабильности налогового законодательства. Это значит, что налоги и сборы не могут изменяться в течение финансового года.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Физическим лицам в Беларуси разрешат обращаться за административными процедурами в любую налоговую. Такое предложение содержится в...
 
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