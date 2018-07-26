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В Могилеве видели бегущую косулю
27.07.2018 17:03 — Новости Общества | Tut.by
Недалеко от центра Могилева у дороги сфотографировали бегущую косулю.
Косулю сфотографировали недалеко от центра города, испуганное животное убегало от проезжей части.
Напомним, в Беларуси аварий с участием копытных животных ежегодно происходит не один десяток. Начиная с послевоенных лет (когда только формировалась дорожная сеть) и до недавнего времени при строительстве дорог не учитывалось, что трассы рассекают территорию обитания животных пополам: по разные стороны дороги оказываются места нагула, зимовки и размножения. У разных видов животных это выглядит по-своему, но принципиально одно — дорога становится барьером, который животным нужно преодолеть. Карты белорусских дорог, где можно встретить четвероногих,
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Косулю сфотографировали недалеко от центра города, испуганное животное убегало от проезжей части.
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