С профессиональным праздником поздравили работников торговли

В актовом зале райисполкома прошло торжественное мероприятие, посвящённое Дню работников торговли.





С профессиональным праздником присутствующих представителей районных торговых организаций поздравили начальник управления экономики, торговли и услуг Сморгонского районного исполнительного комитета Ирина Голдыцкая и начальник отдела торговли Валентина Голяк. Руководителям торговых предприятий выступающие пожелали надёжных поставщиков, благодарных покупателей, роста выручки от продаж, а работникам прилавка – высоких зарплат, удовлетворения от работы, благополучия и счастья в жизни. Лучшим представителям отрасли были вручены почётные грамоты и благодарственные письма.





С музыкальными подарками выступили солисты районного Центра культуры и отдыха.

Алла КЛЕМЕНОК.

Фото автора.