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С профессиональным праздником поздравили работников торговли

27.07.2018 — Новости Общества | Светлы шлях  
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В актовом зале райисполкома прошло торжественное мероприятие, посвящённое Дню работников торговли.
С профессиональным праздником поздравили работников торговли


 С профессиональным праздником присутствующих представителей районных торговых организаций поздравили начальник управления экономики, торговли и услуг Сморгонского районного исполнительного комитета Ирина Голдыцкая и начальник отдела торговли Валентина Голяк. Руководителям торговых предприятий выступающие пожелали надёжных поставщиков, благодарных покупателей, роста выручки от продаж, а работникам прилавка – высоких зарплат, удовлетворения от работы, благополучия и счастья в жизни. Лучшим представителям отрасли были вручены почётные грамоты и благодарственные письма.


С профессиональным праздником поздравили работников торговли



С профессиональным праздником поздравили работников торговли



С профессиональным праздником поздравили работников торговли



С профессиональным праздником поздравили работников торговли



С профессиональным праздником поздравили работников торговли



С профессиональным праздником поздравили работников торговли

С музыкальными подарками выступили солисты районного Центра культуры и отдыха.

 

С профессиональным праздником поздравили работников торговли


С профессиональным праздником поздравили работников торговли


С профессиональным праздником поздравили работников торговли



С профессиональным праздником поздравили работников торговли


С профессиональным праздником поздравили работников торговли


С профессиональным праздником поздравили работников торговли


С профессиональным праздником поздравили работников торговли


С профессиональным праздником поздравили работников торговли
 

Алла КЛЕМЕНОК.

Фото автора.



 
 
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В актовом зале райисполкома прошло торжественное мероприятие, посвящённое Дню работников торговли.
 
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