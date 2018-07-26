В Гродно меловые карьеры засыпают строительным мусором. Охрана природы: это нарушение

Житель Гродно Андрей Макаров 26 июля выложил в интернет видео, в котором видно, как и чем засыпают меловые карьеры на окраине города. Среди строительного грунта много бытового и промышленного мусора, рассказывает портал hrodna.life.





— Там не только строительный мусор, но и пластик. Это будет гнить очень долго. Некоторые материалы останутся в земле навсегда. Если честно, уже надоело бороться с этим экологическим беспределом, — говорит мужчина.

Решение засыпать строительным мусором меловые карьеры Синьку и Зеленку было принято Гродненским горисполкомом еще 9 лет назад. Вода здесь непригодна для купания, а сами карьеры представляют опасность для потенциальных купальщиков. В будущем на месте засыпанных карьеров может появиться лес.

Но засыпать карьеры можно только строительным грунтом.

Начальник Гродненской городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Вадим Поляков говорит, что засыпать строительным мусором карьеры нельзя и это грубое нарушение и виновных нужно наказывать. Использовать можно только строительный грунт.

— Мы уже предприняли меры и все убрали, — рассказывает Вадим Поляков. — Возможно кто-то проехал мимо шлагбаума со стороны улицы Санаторной и привез сюда свой мусор.

Узнать, кто точно вывез строительный мусор на карьеры — не представляется возможным.

— Нам нужны фотографии не мусора, а нарушителей, чтобы мы знали конкретно кого наказывать. Снимки мусора присылают нам постоянно. Если кто-то загрязняет окружающую среду и нарушает закон — мы строго наказываем, продолжает Вадим Поляков.

За оставление мусора в неположенном месте нарушителям грозит штраф от 5 базовых величин.

Городские коммунальные службы уже перерыли возможный въезд нарушителей на территорию карьеров и будут контролировать ее тщательнее.