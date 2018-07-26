Белорусы взяли серебро чемпионата мира по вертолетному спорту

Белорусская сборная заняла второе место на чемпионате мира по вертолетному спорту в Минске.

Кроме того, один из ее экипажей впервые вошел в число призеров в личном зачете, сообщили в Белорусской федерации авиационного спорта.

Как отметили в БФАС, это лучшее выступление белорусских вертолетчиков в истории. В командном зачете победила сборная России, выигравшая и все прошлые чемпионаты. Замкнули тройку польские пилоты.



