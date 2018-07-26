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Белорусы взяли серебро чемпионата мира по вертолетному спорту
27.07.2018 — Новости Общества | Чачэрскi веснiк
Белорусская сборная заняла второе место на чемпионате мира по вертолетному спорту в Минске.
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Белорусская сборная заняла второе место на чемпионате мира по вертолетному спорту в Минске. Кроме того, один из ее экипажей впервые вошел в число призеров в...
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