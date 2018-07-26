ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Жительница Бобруйска добивается от производителя колбасы компенсации за сломанный зуб

27.07.2018 17:44 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Жительнице Бобруйска пришлось обратиться к стоматологу из-за сломанного зуба. По ее словам, причиной произошедшего стала алюминиевая скоба, на которую она наткнулась в колбасе брестского предприятия. Покупательница решила добиться компенсации услуг стоматолога и обратилась к производителю.


Фото читателя

Инцидент произошел в начале июля. Судя по чеку из магазина, 8 июля жительница Бобруйска купила колбасу балычковую из филе индейки, высшего сорта.

— Мать пришла домой поужинать, поделила палку колбасы наполовину, укусила и передним зубом обнаружила кусок металла. В результате у нее откололась часть переднего зуба. Сейчас он дальше разрушается. Стоматолог во время обследования ей так и сказала, что зуб, если не лечить, будет и дальше разрушаться, — сообщил TUT.BY сын покупательницы Евгений.

В беседе с TUT.BY он пояснил, что предварительные переговоры с представителями производственного унитарного предприятия результатов не дали.

— Они изначально сами были инициаторами того, чтобы не доводить этот вопрос до суда. В итоге все варианты, которые я предлагал, их не устроили. Они требуют предварительные документы от стоматолога с указанной стоимостью услуг. Нигде стоматолог такого документа не дает. Он может выдать документ только после своей работы. Я предложил им прислать гарантийное письмо, что они на самом деле оплатят лечение. Мне сказали, что такие документы они не составляют, — объяснил Евгений.


Фото читателя

Евгений обращался на горячую линию общества защиты прав потребителей. Ему посоветовали подать иск в суд. Собеседник пояснил, что 1 августа его мать вновь пойдет к стоматологу, чтобы восстановить поврежденный зуб. Стоимость лечения предварительно оценили в 100−200 рублей.

— Хотелось бы, конечно, чтобы расходы возместили, — отметил собеседник и добавил, что если с предприятием договориться не удастся, он намерен обратиться в суд.

На самом предприятии ТUТ.BY пояснили, что по данному факту проводится проверка. Уточняются все факты о причастности предприятия к данному инциденту.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жительнице Бобруйска пришлось обратиться к стоматологу из-за сломанного зуба. По ее словам, причиной произошедшего стала алюминиевая скоба, на которую она...
 
Новости дня
Новости общества
 
Построилась ещё одна пятиэтажка в Докшицах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.07.2018
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.07.2018
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика