Жительница Бобруйска добивается от производителя колбасы компенсации за сломанный зуб

Жительнице Бобруйска пришлось обратиться к стоматологу из-за сломанного зуба. По ее словам, причиной произошедшего стала алюминиевая скоба, на которую она наткнулась в колбасе брестского предприятия. Покупательница решила добиться компенсации услуг стоматолога и обратилась к производителю.



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Инцидент произошел в начале июля. Судя по чеку из магазина, 8 июля жительница Бобруйска купила колбасу балычковую из филе индейки, высшего сорта.

— Мать пришла домой поужинать, поделила палку колбасы наполовину, укусила и передним зубом обнаружила кусок металла. В результате у нее откололась часть переднего зуба. Сейчас он дальше разрушается. Стоматолог во время обследования ей так и сказала, что зуб, если не лечить, будет и дальше разрушаться, — сообщил TUT.BY сын покупательницы Евгений.

В беседе с TUT.BY он пояснил, что предварительные переговоры с представителями производственного унитарного предприятия результатов не дали.

— Они изначально сами были инициаторами того, чтобы не доводить этот вопрос до суда. В итоге все варианты, которые я предлагал, их не устроили. Они требуют предварительные документы от стоматолога с указанной стоимостью услуг. Нигде стоматолог такого документа не дает. Он может выдать документ только после своей работы. Я предложил им прислать гарантийное письмо, что они на самом деле оплатят лечение. Мне сказали, что такие документы они не составляют, — объяснил Евгений.



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Евгений обращался на горячую линию общества защиты прав потребителей. Ему посоветовали подать иск в суд. Собеседник пояснил, что 1 августа его мать вновь пойдет к стоматологу, чтобы восстановить поврежденный зуб. Стоимость лечения предварительно оценили в 100−200 рублей.

— Хотелось бы, конечно, чтобы расходы возместили, — отметил собеседник и добавил, что если с предприятием договориться не удастся, он намерен обратиться в суд.

На самом предприятии ТUТ.BY пояснили, что по данному факту проводится проверка. Уточняются все факты о причастности предприятия к данному инциденту.