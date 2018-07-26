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Космонавт Олег Новицкий познакомился с работой СЗАО "Безопасные дороги Беларуси"
27.07.2018 17:39 — Новости Общества | БелТА
27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Космонавт Олег Новицкий познакомился с работой СЗАО "Безопасные дороги Беларуси", сообщили БЕЛТА в акционерном обществе.
Уроженец Беларуси летчик-космонавт Олег Новицкий посетил СЗАО "Безопасные дороги Беларуси" сегодня, он ознакомился с работой Единой системы фотофиксации нарушений скоростного режима. Летчик-космонавт принял участие в презентации местного благотворительного фонда "Безопасные дороги", встретился с коллективом СЗАО, оставил запись в Книге почетных гостей.
Олег Новицкий родился в городе Червене Минской области. Он возглавил основной экипаж, который 23 октября 2012 года полетел к Международной космической станции. Продолжительность полета составила 143 суток. Еще раз космонавт отправился на МКС 17 ноября 2016 года в качестве командира экспедиции Международной космической станции, продлился полет до июня 2017 года. Во время этой экспедиции Олег Новицкий развернул на борту МКС белорусский флаг, делал из космоса снимки Минска и других городов, поздравлял Беларусь с Новым годом.-0-
Фото Геннадия Жинкова
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27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Космонавт Олег Новицкий познакомился с работой СЗАО "Безопасные дороги Беларуси", сообщили БЕЛТА в акционерном обществе. Уроженец...
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