﻿ "Критические" дни: о норме и нарушениях расскажет врач-гинеколог. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Критические" дни: о норме и нарушениях расскажет врач-гинеколог

27.07.2018 18:14 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Менструальный цикл — неотъемлемая часть жизни женщины с подросткового возраста и до наступления менопаузы. Малейшие сбои в этом природном механизме зачастую свидетельствуют о проблемах со здоровьем, необходимости пересмотреть свой образ жизни или пройти тщательное обследование. Менструация не началась вовремя, затянулась или пропала — стоит обратиться к специалисту.

Когда пора перестать терпеть боль и спасаться обезболивающими препаратами? Опасны ли слишком обильные или скудные менструации? О чем говорят мажущие выделения и что делать при «задержке»? На эти и другие вопросы в новом выпуске проекта «Женское здоровье» ответит врач-гинеколог Наталья Мороз.

Начало прямого эфира — 31 июля, 15.00, на портале TUT.BY.

Вы можете задать свой вопрос специалисту: пишите на электронную почту air@tutby.com с пометкой «Женское здоровье».

 
 
Ссылка на источник 84
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Опасны ли слишком обильные или скудные менструации? О чем говорят мажущие выделения и что делать при "задержке"? На эти и другие вопросы в новом выпуске проекта...
 
Новости дня
Новости общества
 
Крок за крокам, аб’ект за аб’ектам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.07.2018
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика