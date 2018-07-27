"Критические" дни: о норме и нарушениях расскажет врач-гинеколог

Менструальный цикл — неотъемлемая часть жизни женщины с подросткового возраста и до наступления менопаузы. Малейшие сбои в этом природном механизме зачастую свидетельствуют о проблемах со здоровьем, необходимости пересмотреть свой образ жизни или пройти тщательное обследование. Менструация не началась вовремя, затянулась или пропала — стоит обратиться к специалисту.

Когда пора перестать терпеть боль и спасаться обезболивающими препаратами? Опасны ли слишком обильные или скудные менструации? О чем говорят мажущие выделения и что делать при «задержке»? На эти и другие вопросы в новом выпуске проекта «Женское здоровье» ответит врач-гинеколог Наталья Мороз.

Начало прямого эфира — 31 июля, 15.00, на портале TUT.BY.

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