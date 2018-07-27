"Минут сорок пытались откачать". Очевидцы о пожаре, в котором погибли малолетние брат и сестра

Вечером 26 июля в поселке Лесной недалеко от Боровлян загорелась комната на пятом этаже общежития № 4. На пожаре погибли семилетняя девочка и ее четырехлетний брат. TUT.BY пообщался с очевидцами трагедии.

В пятницу днем во дворе общежития испуганные жители обсуждают ночную трагедию. В воздухе по-прежнему сильный запах гари. Окно сгоревшей комнаты выходит на противоположную сторону, поэтому место трагедии заметно не сразу.

— Уже ложились спать, как у нас на той стороне начало гореть, — рассказывает жительница соседнего подъезда.

По ее словам, дым заметили прохожие. Они не знали точный адрес дома, поэтому кричали: «Звоните в пожарную!». Прибывшие на место спасатели обнаружили запертыми в комнате двоих детей. Семилетняя Майя и четырехлетний Марк были без сознания.

Очевидцы рассказывают, что медики боролись за жизнь детей более 40 минут, но спасти их не удалось.

— Дети были дома одни. Папа у них был на рыбалке, — продолжает соседка. — Мама лишена родительских прав.

С родственниками погибших пообщаться не удалось. По словам очевидцев, с ними работает Следственный комитет. В отношении 32-летнего отца детей возбуждено уголовное дело по статье «оставление в опасности». В рамках расследования опрашиваются соседи и сотрудники детского сада, в который ходили дети.









































