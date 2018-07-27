В Минске поставят памятник сисадмину

Айтишник – уже почти родное слово для белорусов. Про IT-технологии слышно чуть ли на каждом углу, а должность системного администратора есть практически в каждой организации. И сегодня, соответственно, в нашей стране у многих праздник — 27 июля отмечают Международный день системного администратора.

И именно в этот знаменательный день одним из ведущих хостинг-провайдеров объявлен конкурс на лучшую идею памятника сисадина либо же его инсталляции. И все для того, чтобы увековечить образ истинного системного администратора, настоящего, без лести и прикрас. К проектам организатор особых требований не предъявляет. Главное, что ждут от участников, — это здравый смысл и присутствие чувства юмора.

Пока неизвестно, когда данный проект будет реализован, и где установят памятник. Известно только, что образ сисиадмина будет увековечен в Минске.

Стоит отметить, что в мире не так много памятников сисадминам. Один из них установлен в Калуге.