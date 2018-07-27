Роддом №1 изнутри. Кто здесь рожает и что нужно, чтобы роды были без боли

В 8 утра 27 июля молодая мама Алеся родила мальчика в 1-ом роддоме Минска. «Как впечатления?» — спрашивает ее в послеродовой палате Элеонора Федотова, заместитель главного врача по родовспоможению 1-й городской клинической больницы. «Спасибо, все хорошо, только я трусиха». «Боялись, да? Обезболивания было достаточно?» «Не обезболивали, я сама».





По словам медика, это значит, что у девушки высокий болевой порог и была настроенность на роды, поэтому она и смогла пережить схватки без обезболивания. В 1-м роддоме в около 20% случаев используют спинальную, эпидуральную и комбинированную анестезию. Элеонора Владимировна считает, что роды максимально должны быть обезболены, и сделать это можно разными способами.

Кто рожает в 1-м роддоме?

Неделя открытых дверей «Родильный дом, доброжелательный к семье» в Минске закончилась встречей в роддоме 1-й городской клинической больницы. В четверг акушеры этого роддома приняли 15 родов, а за весь прошлый год — 4003.



День открытых дверей в 1-ом роддоме

В 1-й роддом столицы поступают беременные из 4-й, 7-й, 19-й, 26-й, 27-й, 28-й и 40-й женских консультаций. Также здесь рожают женщины с заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой системы. Например, речь идет о хронической артериальной гипертензии. За прошедшие полгода 21% рожениц роддома — девушки с сердечно-сосудистыми проблемами.

Сюда же приезжают на роды девушки с онкологическими заболеваниями. В этом же роддоме рожают пациентки до 18 лет и женщины с врожденными пороками развития у плода, подлежащими хирургической коррекции.

— То, что к нам приезжают пациентки с проблемами пороков плода, при которых нужна операция, связано с тем, что рядом с нашим роддомом находится Республиканский центр детской хирургии, — объясняет Элеонора Федотова.



Элеонора Федотова, заместитель главного врача по родовспоможению 1-й городской клинической больницы

На базе 1-го роддома находится межрайонный пренатальный центр УЗИ-диагностики и городской центр экстрагенитальной патологии при беременности.

Как выглядят предродовые палаты и родзал?

Предродовые палаты здесь максимум на четырех человек. Везде есть фитболы, и в роддоме уверяют, что свои мячи из дома можно не брать, хотя некоторые и везут. Сидение на фитболе помогает облегчить схватки.



Предродовая палата на четырех человек

— Многие кричат во время схваток? — спрашиваем.

— Если кто-то кричит, то это недоработка персонала. Мы стараемся, чтобы женщины не кричали, ведь сегодня есть все методы обезболивания. И если женщина кричит, что у нее очень низкий порог болевой чувствительности или нет психологической настроенности на роды. Она боится родов. Но это физиология, а люди начитаются страшилок в Интернете, приходят с ними. Спрашиваем: «Чего кричишь?» Она смотрит на тебя и не понимает, чего кричит. Больно? Нет, не больно. Если же это боль, то можно подобрать соответствующее обезболивающее, — уверена Элеонора Федотова.

По ее словам, бытует мнение, что обезболить можно только спинальной, эпидуральной или комбинированной спинально-эпидуральной анестезией. Однако это не так.



Одноместная предродовая палата для беременных, которые оформили услугу индивидуального ведения родов

— Обезболивание родов — это даже введение банальных анальгетических препаратов. Если мы видим, что женщина беспокойно себя ведет, можем ввести седативные препараты. То есть мы подбираем подходящий вариант. У меня представление, что все роды должны быть обезболены. И мы стараемся, чтобы у пациентов не было ни физического, ни психологического дискомфорта. Анестезиологи у нас есть. Сейчас новые технологии и новые иглы для пункции эпидурального пространства, спинального, более бережные, гораздо меньше побочных эффектов.



Предродовая палата для партнерских родов

В роддоме также есть одноместные и двухместные предродовые, где с роженицей может быть муж или мама. Ими можно воспользоваться, если женщина оформила индивидуальное ведение родов или партнерские роды. Обе услуги стоят одинаково — 230 рублей.

Индивидуальные роды ведет ответственный дежурный врач. Это самый квалифицированный врач в бригаде. При партнерских родах нужно, чтобы муж прошел специальные курсы, а также принес справку о состоянии здоровья и у него были результаты флюорографии.



Смотровой кабинет в роддоме.

В родильных залах роддома редко рожают две женщины одновременно.

Во время партнерских родов решение о том, будет ли находиться ли мужчина в родзале, принимает пара. Некоторые женщины не хотят, чтобы туда шел муж, другие наоборот — за.



Родзал

В роддоме принимают и вертикальные роды. Для этого есть специальный стульчик. Однако медики говорят, что вертикальные роды в принципе предполагают вертикальное положение женщины — когда уже с начала схваток она ведет себя активно: ходит, сидит на фитболе.

— Мы сторонники активного ведения родов, положение, когда женщина от начала до конца лежит в постели, не приветствуется. Если женщина настроена, чтобы во время самих родов находиться на специальном кресле, то оно есть. Но все равно все сводится к тому, что это какой-то этап пребывания в вертикальном положении в любом периоде родов: в первом, активной фазе, в потужном периоде, — отмечает Элеонора Федотова.



Стульчик для вертикальных родов

В роддоме стараются помогать роженицам, соблюдая критерии Всемирной организации здравоохранения, а также дают попульсировать пуповине ребенка (при физиологичных родах и если ребенку не нужна экстренная помощь), здесь можно сделать забор пуповинной крои и практикуют метод прикладывания ребенка «кожа к коже», что очень важно для многих мам.

— Просушиваем стерильной пеленочкой, выкладываем на живот маме, закрываем пеленочкой и теплым одеялком. Неонатолог осматривает малыша у мамы на животе, — говорит замглавврача.

После родов женщина обязательно два часа находится в послеродовой палате.

В каких палатах лежат?

Во всех палатах в роддоме есть раздельный санузел. Максимум женщины лежат по четыре человека.



Стандартная палата

Если женщина хочет большего комфорта, то может лежать в одноместной или двухместной палате, которые здесь называют сервисными. Стоимость варьируется от 10 до 25 рублей в сутки. В комнатах повышенной комфортности есть холодильник, телевизор, микроволновка. При этом в них разрешено приходить родным: ежедневно с 17.00 до 19.00, но при условии не больше двух человек.

В планах роддома создать и палату семейного типа.





После родов рекомендуется щадящая диета, это значит, что продукты должны быть гипоаллергенными, приготовлены на пару или вареными. Можно есть телятину, говядину, индюшатину, крольчатину.



Столовая роддома

Также в роддоме есть детская реанимация. Самый маленький малыш, которого здесь выходили, весил 490 грамм.

В целом дети в роддоме лежат вместе с мамами, но если женщине делали кесарево, то ребенок какое-то время находится на посту. Здесь же он, если она отлучается на процедуру.



Пост интенсивной терапии

Новорожденным оказывают и интенсивную терапию. Она нужна, когда у малыша есть небольшие проблемы с дыханием и нужна дополнительная подача кислорода в кувез. Также она может понадобиться, если у ребенка какая-то внутриутробная инфекция, которая не переросла в пневмонию или другое заболевание.

В «единице» запланирована поэтапная модернизация акушерского корпуса, но медики уверены, что не стены играют определяющую роль в выборе роддома.