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Сегодня вьетнамский народ отмечает День памяти погибших за независимость своей Родины

27.07.2018 — Новости Общества | Голас Касцюкоушчыны  
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27 июля вьетнамский народ отмечает День памяти погибших за независимость своей Родины-Социалистической Республики Вьетнам. В этот день в наш район приехали ст. полковник ВУ ВАН Тху с помощником майорам Фам Ван Фыок, а также Председатель Союза ветеранов вьетнамской войны в Республике Беларусь, председатель общества дружбы «Беларусь-Вьетнам» М. С. Виноградов, чтобы почтить память М. К. Бриндикова, который погиб во Вьетнаме.

Сегодня вьетнамский народ отмечает День памяти погибших за независимость своей Родины

 
 
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27 июля вьетнамский народ отмечает День памяти погибших за независимость своей Родины-Социалистической Республики Вьетнам. В этот день в наш район
 
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