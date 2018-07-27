Сегодня вьетнамский народ отмечает День памяти погибших за независимость своей Родины

27 июля вьетнамский народ отмечает День памяти погибших за независимость своей Родины-Социалистической Республики Вьетнам. В этот день в наш район приехали ст. полковник ВУ ВАН Тху с помощником майорам Фам Ван Фыок, а также Председатель Союза ветеранов вьетнамской войны в Республике Беларусь, председатель общества дружбы «Беларусь-Вьетнам» М. С. Виноградов, чтобы почтить память М. К. Бриндикова, который погиб во Вьетнаме.



