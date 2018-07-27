На заседании райисполкома подвели итоги социально-экономического развития района в первом полугодии

На заседании районного исполнительного комитета подвели итоги социально-экономического развития района в первом полугодии.

В повестке дня также были вопросы об исполнении бюджета райисполкома, о мерах по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемого имущества, находящегося в собственности Буда-Кошелевского района. В ходе заседания дали оценку мерам по уборке урожая сельскохозяйственных культур в текущем году, определили приоритетные задачи проведения сева озимых культур под урожай 2019 года.

Провел заседание председатель райисполкома Андрей Горбачев, участие в работе райисполкома приняла председатель комитета государственного имущества Гомельского облисполкома Наталья Сацута.





