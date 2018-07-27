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На заседании райисполкома подвели итоги социально-экономического развития района в первом полугодии

27.07.2018 — Новости Общества | Газета Авангард  
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На заседании районного исполнительного комитета подвели итоги социально-экономического развития района в первом полугодии.

В повестке дня также были вопросы об исполнении бюджета райисполкома, о мерах по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемого имущества, находящегося в собственности Буда-Кошелевского района. В ходе заседания дали оценку  мерам   по уборке урожая сельскохозяйственных культур в текущем году, определили приоритетные задачи проведения сева озимых культур под урожай 2019 года.

Провел заседание председатель райисполкома Андрей Горбачев, участие в работе райисполкома приняла председатель комитета государственного имущества Гомельского облисполкома Наталья Сацута. На заседании райисполкома подвели итоги социально-экономического развития района в первом полугодии
На заседании райисполкома подвели итоги социально-экономического развития района в первом полугодии
На заседании райисполкома подвели итоги социально-экономического развития района в первом полугодии

 
 
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На заседании районного исполнительного комитета подвели итоги социально-экономического развития района в первом полугодии. В повестке дня также...
 
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