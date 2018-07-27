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Суд вынес приговор мужчине, убившему родственницу на глазах своего 11-летнего сына
27.07.2018 19:54 — Новости Общества | Tut.by
Суд вынес приговор мужчине, который ранил свою жену и убил ее сестру на глазах своего 11-летнего сына. Об этом
Суд приговорил обвиняемого к 18 годам лишения свободы в исправительной колонии в условиях усиленного режима.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
Напомним,
Обвиняемый жил со своей бывшей супругой и детьми в доме в Колодищах. Затем пара разъехалась, мужчина согласился жить в купленной для него квартире в Минске. Накануне убийства бывшая жена собрала и выставила его вещи, а также сменила замки входной двери. Когда мужчина это обнаружил, то разозлился. Он разбил ногой стекло в двери, взял кухонный нож и поднялся на второй этаж, где находились женщины, — к бывшей жене приехала в гости сестра. Сестры с ребенком спрятались на террасе, но тот начал угрожать ножом бывшей жене, а затем напал на нее.
За женщину вступилась 57-летняя сестра, и мужчина ударил ее ножом на глазах своего 11-летнего сына. Она скончалась на месте.
Убийство тети и нападение на мать потрясло 11-летнего ребенка, у него было диагностировано психическое расстройство.
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Суд приговорил обвиняемого к 18 годам лишения свободы в исправительной колонии в условиях усиленного режима.
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