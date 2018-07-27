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Суд вынес приговор мужчине, убившему родственницу на глазах своего 11-летнего сына

27.07.2018 19:54 — Новости Общества | Tut.by  
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Суд вынес приговор мужчине, который ранил свою жену и убил ее сестру на глазах своего 11-летнего сына. Об этом сообщает пресс-служба Минского областного суда.


Фото: пресс-служба Следственного комитета

Суд приговорил обвиняемого к 18 годам лишения свободы в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Напомним, трагедия произошла 2 декабря прошлого года в агрогородке Колодищи Минского района.

Обвиняемый жил со своей бывшей супругой и детьми в доме в Колодищах. Затем пара разъехалась, мужчина согласился жить в купленной для него квартире в Минске. Накануне убийства бывшая жена собрала и выставила его вещи, а также сменила замки входной двери. Когда мужчина это обнаружил, то разозлился. Он разбил ногой стекло в двери, взял кухонный нож и поднялся на второй этаж, где находились женщины, — к бывшей жене приехала в гости сестра. Сестры с ребенком спрятались на террасе, но тот начал угрожать ножом бывшей жене, а затем напал на нее.

За женщину вступилась 57-летняя сестра, и мужчина ударил ее ножом на глазах своего 11-летнего сына. Она скончалась на месте.

Убийство тети и нападение на мать потрясло 11-летнего ребенка, у него было диагностировано психическое расстройство.

 
Теги: Минск
 
 
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Суд приговорил обвиняемого к 18 годам лишения свободы в исправительной колонии в условиях усиленного режима.
 
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