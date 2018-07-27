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Что известно о белорусах, которых украинские спецслужбы назвали наемниками
27.07.2018 20:09 — Новости Общества | Tut.by
Служба безопасности Украины заявила, что установила и идентифицировала личности 206 наемников российской ЧВК Вагнера, принимавших участие в военных действиях в Сирии в феврале этого года. Утверждается, что среди них — 11 белорусов, имена и фото шестерых украинские чекисты обнародовали. TUT.BY узнавал, о ком идет речь.
Руслан Бобинин
В списке СБУ упомянут 51-летний минчанин Руслан Бобинин. Служба указывает, этот же человек в 2003 году мелькал в сюжете канала «Россия 1» о бойцах Французского иностранного легиона. Журналисты называли его одним из «российских легионеров».
«Здесь можно встретить бывших студентов, банкиров, милиционеров, бандитов, скажем так, из братвы ребята — там все есть. А экономические и остальные условия… Опять же, у каждого свой повод оказаться в этой конторе, скажем так. (…) Тут не интересует чье-то прошлое, ты пришел и работаешь», —
На тот момент мужчина служил в легионе 6 лет, по его словам, водителем в инженерных войсках. Но собирался вскоре менять работу и делился мечтой: купить микроавтобус и возить туристов по Лазурному берегу. О любви к Франции он рассуждал так:
«Есть французский легион — значит, во Франции надо. Был бы английский — ушли бы в Англию, был бы американский — ушли бы в Америку. Был бы испанский, вот есть сейчас такой, поехали бы в Испанию. Если люди только так могут заработать себе на жизнь, как-то вытащить свою семью из экономических проблем. А вопрос, любит [человек] Францию или нет… Полюбит, если захочет».
Сослуживца с таким же именем
В соцсетях есть несколько страниц Руслана Бобинина (тот же человек из сюжета); дата рождения и образование совпадают. Там он указал, что живет в Париже, а с 2006 года работает предпринимателем в сфере туризма. Большинство друзей и снимков — из Франции, хотя пару недель назад сообщал о своем пребывании в России.
В 2000-е этого же человека
На сообщения TUT.BY в социальной сети ни Бобинин, ни его мать не ответили.
Эдвард Давыдов
В списке СБУ — 27-летний уроженец города Иваново Эдвард Давыдов. Как
Как сообщили TUT.BY знакомые Давыдова, на фотографии, опубликованной СБУ, изображен не Эдвард Давыдов. На снимке — его школьный друг Анатолий из параллельного класса. На странице Эдварда в соцсетях можно найти оригинал фотографии, который СБУ использовало для своей графики. При этом на сайте «Миротворца» используется правильная фотография Эдварда Давыдова.
Эдвард Давыдов родился и вырос в Иваново, в 2008 году закончил местную среднюю школу.
— Его воспитывала мать, — рассказал друг детства Юрий и добавил, что после окончания школы парень остался сиротой, братьев и сестер у него тоже не было.
После школы Эдвард ушел в армию. Службу проходил в Слониме. Бывшие сослуживцы о нем отзываются положительно.
— Позитивный пофигист, — рассказал бывший сослуживец Максим.
После армии Эдвард уехал в Россию работать «на строительных шабашках». Периодически приезжал на родину к друзьям. По словам знакомых, Давыдов последний раз приезжал на малую родину около четырех месяцев назад.
Друзья характеризуют его, как «адекватного» и «спокойного» человека. Новости о его причастности к ЧВК Вагнера, войне в Сирии или конфликту на востоке Украины они восприняли с удивлением.
— Не мог он там быть, — уверен друг Давыдова Александр.
На странице Эдварда в соцсетях городом проживания указана Москва. Последний пост датируется мартом 2013 года. В альбомах размещены фотографии со службы, работы и встреч с друзьями. По указанным в профиле телефонам связаться с ним не удалось. Российский телефон сначала не отвечал, а потом оказался «заблокированным», а белорусский домашний номер «временно не может быть вызван».
Сергей Сазанов
В Сергее Сазанове из Речицы мы узнали героя нашей
В начале 2016 года к нам обратилась знакомая Сергея. «Он очень хороший и порядочный человек, а ему совсем некому помочь. В одиночку он ничего не докажет», — сообщила женщина.
Мужчина рассказал свою историю, которая началась еще в 2015 году. Ford, за рулем которого находился Сергей, остановил инспектор ГАИ. Сотрудник предложил водителю подышать в алкотестер. Поскольку мужчина не сомневался в адекватности своего состояния, то согласился не раздумывая. Прибор ожидаемо показал 0,0 промилле. Но инспекторы решили отвезти Сергея на наркологическую экспертизу. Там мужчина сдал анализы крови и мочи и в этот же день по делам уехал в Ростов. А когда через два месяца вернулся, узнал, что лишен водительского удостоверения, так как в моче обнаружены следы психотропных веществ. Оказалось, что их мог оставить корвалол, который два дня до этого принимал Сергей.
Мужчина с результатами экспертизы не согласился и пытался доказать свою правду в судах. Кстати, не доказал.
Сазанов — бывший милиционер. Во время службы не единожды удостаивался звания «Лучший сотрудник милиции», раскрыл десятки уголовных дел, в 90-е лично задерживал особо опасных членов преступных группировок. Об этом много раз писали газеты — вот он спас на пожаре человека, вот — вытащил из воды тонущую девочку, потом — еще троих человек… Но после 17 лет службы Сергей неожиданно для всех ушел из органов. Говорит, что «не захотел больше быть в системе».
Затем в судьбе бывшего милиционера начали происходить странные события. Подробности Сазанов не рассказывал. Говорил только одно — на него в родной Речице якобы устроена настоящая травля, мол, не мог даже устроится на работу.
Это же, спустя два года, нам рассказал и его знакомый.
— Понимаете, он за правду всегда был. Не всем эта правда нравится. Вот кому-то сказал не то, что тот хотел услышать и понеслось. Его просто затравили. В Речице работу долго найти не мог. Знаю, что ездил в Россию, а куда — неизвестно, — на условиях анонимности рассказал TUT.BY мужчина.
У Сергея Сазанова есть страница в социальной сети, но она не обновлялась в течение нескольких лет. 27 июля связаться с ним не удалось.
Вадим Юшкевич и Константин Гирс
Судя по соцсетям, Вадиму Юшкевичу 37 лет, окончил школу в Новополоцке, Академию МВД Беларуси.
Вадим спортивный,
Однако последний раз в соцсетях он был несколько лет назад.
Мужчина
32-летний Константин Гирс в армии служил в ВДВ. На личной странице в соцсети много видео, посвященных этому роду войск, а также уличным рукопашным боям.
Был индивидуальным предпринимателем. В качестве ИП был зарегистрирован в Новополоцке. В феврале 2016-го структура находилась в процессе ликвидации. Предпринимательская деятельность не осуществлялась в течение 12 месяцев подряд.
Человек, который отвечает в соцсетях как Константин Гирс, отказался общаться с корреспондентом TUT.BY.
Найти информацию об Александре Ступницком не удалось.
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Служба безопасности Украины заявила о том, что установила и идентифицировала личности 206 наемников российской ЧВК Вагнера, принимавших участие в военных...
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