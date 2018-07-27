Что известно о белорусах, которых украинские спецслужбы назвали наемниками

Служба безопасности Украины заявила, что установила и идентифицировала личности 206 наемников российской ЧВК Вагнера, принимавших участие в военных действиях в Сирии в феврале этого года. Утверждается, что среди них — 11 белорусов, имена и фото шестерых украинские чекисты обнародовали. TUT.BY узнавал, о ком идет речь.



Иллюстрация: Служба безопасности Украины

Руслан Бобинин

В списке СБУ упомянут 51-летний минчанин Руслан Бобинин. Служба указывает, этот же человек в 2003 году мелькал в сюжете канала «Россия 1» о бойцах Французского иностранного легиона. Журналисты называли его одним из «российских легионеров».



Скриншот из телесюжета программы «Специальный репортер» на «Россия 1»

«Здесь можно встретить бывших студентов, банкиров, милиционеров, бандитов, скажем так, из братвы ребята — там все есть. А экономические и остальные условия… Опять же, у каждого свой повод оказаться в этой конторе, скажем так. (…) Тут не интересует чье-то прошлое, ты пришел и работаешь», — рассказывал тогда мужчина.

На тот момент мужчина служил в легионе 6 лет, по его словам, водителем в инженерных войсках. Но собирался вскоре менять работу и делился мечтой: купить микроавтобус и возить туристов по Лазурному берегу. О любви к Франции он рассуждал так:

«Есть французский легион — значит, во Франции надо. Был бы английский — ушли бы в Англию, был бы американский — ушли бы в Америку. Был бы испанский, вот есть сейчас такой, поехали бы в Испанию. Если люди только так могут заработать себе на жизнь, как-то вытащить свою семью из экономических проблем. А вопрос, любит [человек] Францию или нет… Полюбит, если захочет».

Сослуживца с таким же именем помнят выпускники 1991-го года из Высшего военно-политического авиационного училища в городе Курган (Россия). Упоминали, что Руслан Бобинин из четвертой роты (называли еще «Боб») переехал во Францию, служит в легионе. Видимо, речь о том же человеке.

В соцсетях есть несколько страниц Руслана Бобинина (тот же человек из сюжета); дата рождения и образование совпадают. Там он указал, что живет в Париже, а с 2006 года работает предпринимателем в сфере туризма. Большинство друзей и снимков — из Франции, хотя пару недель назад сообщал о своем пребывании в России.



Фото взято со страницы Руслана Бобинина в соцсетях

В 2000-е этого же человека искал мужчина, который узнал в телесюжете о Французском легионе своего сводного брата. Упоминал, что сам Руслан родился в Грозном в 1967 году (дата совпадает), потом семья жила в Алма-Ате (Казахстан), а впоследствии брат перебрался с матерью в Беларусь. По еще одним данным, женщина по-прежнему живет в одном из белорусских областных центров.

На сообщения TUT.BY в социальной сети ни Бобинин, ни его мать не ответили.

Эдвард Давыдов

В списке СБУ — 27-летний уроженец города Иваново Эдвард Давыдов. Как сообщает украинский портал «Миротворец», Эдвард Давыдов — «беларуский наемник, участвовал в боевых действиях на территории Украины, член российской ЧВК (частной военной компании)». Однако доказательств его участия в боевых действиях в Сирии спецслужба не предоставила.



Эдвард Давыдов. Фото: vk.com/id71751850

Как сообщили TUT.BY знакомые Давыдова, на фотографии, опубликованной СБУ, изображен не Эдвард Давыдов. На снимке — его школьный друг Анатолий из параллельного класса. На странице Эдварда в соцсетях можно найти оригинал фотографии, который СБУ использовало для своей графики. При этом на сайте «Миротворца» используется правильная фотография Эдварда Давыдова.



Оригинал фотографии товарища Эдварда Давыдова Анатолия, откуда СБУ вырезало фото для своего слайда. Фото: ВКонтакте



Эдвард Давыдов (на фото слева) и его товарищ по имени Анатолий. Фото: ВКонтакте

Эдвард Давыдов родился и вырос в Иваново, в 2008 году закончил местную среднюю школу.

— Его воспитывала мать, — рассказал друг детства Юрий и добавил, что после окончания школы парень остался сиротой, братьев и сестер у него тоже не было.

После школы Эдвард ушел в армию. Службу проходил в Слониме. Бывшие сослуживцы о нем отзываются положительно.

— Позитивный пофигист, — рассказал бывший сослуживец Максим.

После армии Эдвард уехал в Россию работать «на строительных шабашках». Периодически приезжал на родину к друзьям. По словам знакомых, Давыдов последний раз приезжал на малую родину около четырех месяцев назад.

Друзья характеризуют его, как «адекватного» и «спокойного» человека. Новости о его причастности к ЧВК Вагнера, войне в Сирии или конфликту на востоке Украины они восприняли с удивлением.

— Не мог он там быть, — уверен друг Давыдова Александр.

На странице Эдварда в соцсетях городом проживания указана Москва. Последний пост датируется мартом 2013 года. В альбомах размещены фотографии со службы, работы и встреч с друзьями. По указанным в профиле телефонам связаться с ним не удалось. Российский телефон сначала не отвечал, а потом оказался «заблокированным», а белорусский домашний номер «временно не может быть вызван».

Сергей Сазанов

В Сергее Сазанове из Речицы мы узнали героя нашей публикации .



Сергей Сазанов. Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

В начале 2016 года к нам обратилась знакомая Сергея. «Он очень хороший и порядочный человек, а ему совсем некому помочь. В одиночку он ничего не докажет», — сообщила женщина.

Мужчина рассказал свою историю, которая началась еще в 2015 году. Ford, за рулем которого находился Сергей, остановил инспектор ГАИ. Сотрудник предложил водителю подышать в алкотестер. Поскольку мужчина не сомневался в адекватности своего состояния, то согласился не раздумывая. Прибор ожидаемо показал 0,0 промилле. Но инспекторы решили отвезти Сергея на наркологическую экспертизу. Там мужчина сдал анализы крови и мочи и в этот же день по делам уехал в Ростов. А когда через два месяца вернулся, узнал, что лишен водительского удостоверения, так как в моче обнаружены следы психотропных веществ. Оказалось, что их мог оставить корвалол, который два дня до этого принимал Сергей.

Мужчина с результатами экспертизы не согласился и пытался доказать свою правду в судах. Кстати, не доказал.

Сазанов — бывший милиционер. Во время службы не единожды удостаивался звания «Лучший сотрудник милиции», раскрыл десятки уголовных дел, в 90-е лично задерживал особо опасных членов преступных группировок. Об этом много раз писали газеты — вот он спас на пожаре человека, вот — вытащил из воды тонущую девочку, потом — еще троих человек… Но после 17 лет службы Сергей неожиданно для всех ушел из органов. Говорит, что «не захотел больше быть в системе».

Затем в судьбе бывшего милиционера начали происходить странные события. Подробности Сазанов не рассказывал. Говорил только одно — на него в родной Речице якобы устроена настоящая травля, мол, не мог даже устроится на работу.

Это же, спустя два года, нам рассказал и его знакомый.

— Понимаете, он за правду всегда был. Не всем эта правда нравится. Вот кому-то сказал не то, что тот хотел услышать и понеслось. Его просто затравили. В Речице работу долго найти не мог. Знаю, что ездил в Россию, а куда — неизвестно, — на условиях анонимности рассказал TUT.BY мужчина.

У Сергея Сазанова есть страница в социальной сети, но она не обновлялась в течение нескольких лет. 27 июля связаться с ним не удалось.

Вадим Юшкевич и Константин Гирс

Судя по соцсетям, Вадиму Юшкевичу 37 лет, окончил школу в Новополоцке, Академию МВД Беларуси.





Вадим спортивный, интересуется футболом, хоккеем, экстремальными видами спорта. Одна из игр, которую Вадим установил себе в соцсети, — «Конфликт. Искусство войны». Одна из групп, в которой он состоит, — Рolice.rb (Служба в правоохранительных органах).

Однако последний раз в соцсетях он был несколько лет назад.

Мужчина зарегистрирован на одном из российских сайтов знакомств — там указано, что живет он в Донецке, Украина.

32-летний Константин Гирс в армии служил в ВДВ. На личной странице в соцсети много видео, посвященных этому роду войск, а также уличным рукопашным боям.



Это фото Константин Гирс загрузил в соцсеть в 2015 году. Фото: vk.com

Был индивидуальным предпринимателем. В качестве ИП был зарегистрирован в Новополоцке. В феврале 2016-го структура находилась в процессе ликвидации. Предпринимательская деятельность не осуществлялась в течение 12 месяцев подряд.

Человек, который отвечает в соцсетях как Константин Гирс, отказался общаться с корреспондентом TUT.BY. Статью , которая вышла ранее на портале, он прокомментировал так: «В следующий раз, пожалуйста, публикуйте только проверенную информацию».

Найти информацию об Александре Ступницком не удалось.

По данным СБУ, в конце 2017 года КГБ была передана информация только по ЧВК Вагнера о 5 гражданах Беларуси, сейчас — информация о 6 лицах. Но помимо этого, белорусской стороне была передана информация о лицах, которые участвуют в незаконных вооруженных формированиях на территории Донбасса. В Беларуси наемничество уголовно наказуемо. Статья 133 Уголовного кодекса РБ гласит: «Участие на территории иностранного государства в вооруженных конфликтах, военных действиях лица, не входящего в состав Вооруженных сил воюющих сторон и действующего в целях получения материального вознаграждения без уполномочия государства, гражданином которого оно является или на территории которого постоянно проживает (наемничество), — наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет с конфискацией имущества или без конфискации». В 2016 году в Уголовный кодекс были приняты поправки, которые позволяют привлечь к ответственности белорусов, воюющих на территории другого государства, даже «без наличия корыстной составляющей» — так называемое идеологическое наемничество.