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Житель Червенского района сжег магазин, чтобы скрыть растрату своей подруги

27.07.2018 21:40 — Новости Общества | Tut.by  
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Сотрудники милиции раскрыли поджог сельского магазина в Червенском районе Минской области. Поджигателм оказался местный житель, который сделал это для своей подруги. Об этом сообщает пресс-служба УВД Миноблисполкома.


Фото: УВД Миноблисполкома

Несколько дней назад спасателям поступило сообщение, что в одной из деревень Червенского района горит одноэтажное кирпичное здание магазина. Милиции удалось установить личность поджигателя.

Как оказалось, местный житель, убеждая свою возлюбленную в серьезности своих чувств, сказал, что на все ради нее способен. Женщина, которая работала продавцом, предложила проверить чувства огнем — и сжечь магазин, в котором она трудилась, чтобы скрыть следы растраты.


Фото: УВД Миноблисполкома

Мужчина был ранее неоднократно судим и на преступление пошел со знанием дела. Время выбрал ночное, сломал решетку на окне и поджег магазин.

Поджигатель взят под стражу. И мужчину, и его подругу будут судить.

 
 
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Женщина, которая работала продавцом, предложила проверить чувства огнем - и сжечь магазин, в котором она трудилась, чтобы скрыть следы растраты.
 
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