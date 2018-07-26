Житель Червенского района сжег магазин, чтобы скрыть растрату своей подруги

Сотрудники милиции раскрыли поджог сельского магазина в Червенском районе Минской области. Поджигателм оказался местный житель, который сделал это для своей подруги. Об этом сообщает пресс-служба УВД Миноблисполкома.



Фото: УВД Миноблисполкома

Несколько дней назад спасателям поступило сообщение, что в одной из деревень Червенского района горит одноэтажное кирпичное здание магазина. Милиции удалось установить личность поджигателя.

Как оказалось, местный житель, убеждая свою возлюбленную в серьезности своих чувств, сказал, что на все ради нее способен. Женщина, которая работала продавцом, предложила проверить чувства огнем — и сжечь магазин, в котором она трудилась, чтобы скрыть следы растраты.



Фото: УВД Миноблисполкома

Мужчина был ранее неоднократно судим и на преступление пошел со знанием дела. Время выбрал ночное, сломал решетку на окне и поджег магазин.

Поджигатель взят под стражу. И мужчину, и его подругу будут судить.